Urgen a laredenses a inscribirse para seguro médico

Que los laredenses y gente del condado de Webb deberían inscribirse a un seguro médico asequible, de acuerdo a las bases recién firmadas por el presidente Joe Biden, recomienda el diputado federal de esta área, Henry Cuellar.

La Affordable Care Act (ACA) que fue popularmente conocida en el año 2010 como “Obama Care” y que ahora trata de revivir el nuevo presidente norteamericano Demócrata, viene muy bien ahora, con la pandemia Covid-19.

En estas fechas, les beneficia al grueso de los norteamericanos, con motivo de la pandemia de Covid-19, fue la opinión del Congresista Demócrata, por el Distrito 28 de Texas, que incluye a Laredo.

TE PUEDE INTERESAR: Piden ayuda para encontrar a menor

Y se tiene hasta el 15 de mayo para hacerlo con las ventajas que propone el nuevo presidente del país.

“Beneficia al grueso de los norteamericanos, más ahora con motivo de la pandemia de COVID-19”, dijo el congresista Demócrata, por el Distrito 28 de Texas, que incluye a Laredo.

Hace 10 años que hemos con firmeza promovido esta ventaja, luchado por la salud y la seguridad financiera o económica de la clase trabajadora estadounidense, ahora lo hago de nuevo con este gobierno entrante de mi partido, agregó el legislador.

“Recién he votado por que se prepare una muy fortalecida ley de cuidado asequible (ACA) y como nuestra nación continúa luchando contra la pandemia COVID-19, debemos luchar nosotros los legisladores y los gobiernos, por allegarles un servicio médico que puedan cubrir con una póliza muy económica y de amplio espectro”, dijo Cuellar.

Para la clase trabajadora, que en cada comunidad el grueso de la gente tenga un seguro social, una cobertura médica completa, la que todos necesitamos.

Y es en estos tiempos de incertidumbre sobre el tema de salud, que la gente debe investigar y acogerse al plan de seguro médico que les conviene más, el más económico y con mayor cobertura de servicios.

*** UPDATE *** Tuesday’s vaccinations will be available from 10 AM to 2 PM. New schedule for those that received their first dose at:

a. 1 PM –> Now 10 AM

b. 2 PM –> Now 11 AM

c. 3 PM –> Now Noon

d. 4 PM –> Now 1 PM

Review your inbox or text messages for your confirmation https://t.co/kTs40adngr

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 27, 2021