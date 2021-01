Urgen a Nuevo Laredo 120 especialistas

Compartir esta publicación













En Nuevo Laredo se requieren más de 120 especialistas para enfrentar la pandemia del coronavirus y hacer frente a la demanda de atenciones por otro tipo de padecimientos. Algunas de las vacantes en los hospitales públicos son ginecología, medicina interna, cirujanos, oftalmólogo, oncólogo, neurólogo, pediatra, urólogo, entre otros.

El sistema de salud se enfrenta a dos problemáticas; una de ellas, que no les interesa laborar en esta ciudad y la otra es que el gobierno del Estado no descongela las plazas federales y quieren contratar a médicos con sueldos de 3 mil 500 pesos y sin prestaciones, al igual que al personal de enfermería.

De los 120 especialistas, 70 son los que se ocupan en el Hospital General Solidaridad, de las cuales más de 25 están congeladas desde hace un par de años y hasta ahora no las han “soltado”, pese a que le pertenecen a este nosocomio y se ocupa de la contratación de cerca de 50 elementos, desde internistas, urgenciólogos, anestesiólogos, hasta personal de enfermería, cocina entre otras.

“No nos han autorizado nada, hemos estado dialogando con el Sindicato Estatal, con la Secretaría de Salud, y apenas piensan en una mesa de negociación, y mientras aquí con nosotros se nos están muriendo los compañeros, en este año ya van tres enfermeros que se nos van, y se nos están jubilando y otros renunciando por temor a un contagio”, expresó Luis Alberto Zúñiga Bernal, secretario general de la Subsección 15 Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

Indicó que aún y con todas las acciones que ha tomado el sindicato, el Estado y la Secretaría de Salud no ha regresado ni un solo contrato, y lamentó que esta situación afecte de manera directa a los neolaredenses, que no tienen los medios para un particular.

“La está llevando la población, esa que no tiene recursos, cuando viene se topan que no hay personal, los casos se están incrementado, y no hay personal suficiente para atender, aún así están dando todo de sí, pero necesitamos más apoyo, porque qué clase de atención quieren que les brindemos el gobierno si nos nos mandan nada”, dijo.

IMSS REQUIERE 40 ESPECIALISTAS

En el caso del IMSS se requieren 20 especialistas para el Hospital General de Zona no. 11 del Seguro Social y aunque todas estas son necesarias para sus derechohabientes, no se ha logrado que vengan a trabajar al IMSS.

Mientras que las Unidades de Medicina Familiar 76 y 78 del Seguro Social necesitan de 20 médicos familiares para ambos turnos, problema que enfrentan desde hace un par de años, y ahora con la pandemia se ha complicado más la atención a los derechohabientes, extendiendo hasta tres y seis meses sus citas, ya que fueron rebasados por la alta demanda médica.