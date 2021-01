Urgen a laredenses pagar impuestos prediales

Los dueños de propiedades tienen solamente esta semana para pagar sus impuestos prediales sin recargos ni multas. A partir del lunes 1 de febrero se cobrará 7 por ciento sobre el monto del adeudo.

El plazo aplica para quienes pagan impuestos al gobierno de Laredo, al gobierno de Webb, al Colegio de Laredo y a los distritos escolares de LISD y de UISD.

La ley de impuestos de Texas establece que a partir del primer día hábil de febrero, en este caso el lunes 1, los contribuyentes morosos deberán pagar un siete por ciento de multas y de recargos y el cobro subirá un dos por ciento cada mes.

TE PUEDE INTERESAR: Fallecen 19 por Covid-19 en dos Laredos

De esta manera en marzo el recargo sube al nueve por ciento, en abril al 11, en mayo al 13, en junio al 15 y en julio se dispara hasta un 33 por ciento al agregarse el cobro para pagar a los abogados encargados de recuperar adeudos.

Los contribuyentes tienen toda esta semana para acudir a pagar sus impuestos y evitar los recargos el 1 de febrero.

El 31 de enero vence también el plazo para realizar el primer pago para contribuyentes que van a pedir liquidar sus impuestos en cuatro parcialidades.

El primer pago deben hacerlo antes del 31 de enero, el segundo antes del 31 de marzo, el tercero antes del 31 de mayo y el último antes del 31 de julio. Si pagan en estas fechas no van a sufrir el cobro de multas ni recargos.

Para pagar los impuestos, las personas deben acudir a cada entidad que les corresponda, ya sea a las oficinas de City Hall y anexo de City Hall para el gobierno de Laredo, al Centro de Justicia para pagar al Gobierno de Webb, a las oficinas del Colegio de Laredo o bien de los distritos escolares.

📣 We have 414 new cases and continue to see an increase. Hospitalization rate is at 44.17% (+22 hospitalization from 01/26) with 79 patients in ICU. Please stay home to slow the spread of COVID-19! For additional info., visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/krCrUyHUI6

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 27, 2021