Urgen a renovar licencias

Este 14 de abril vence la prórroga o alargue que el estado dio sin sanciones a los ciudadanos para renovar sus licencias de conducir vehículos (DLs) y tarjetas de identificación (IDs), las cuales se vencieron desde el 13 de marzo del año pasado o durante este periodo que lleva la pandemia de COVID-19.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) informa a la ciudadanía, principalmente a los extranjeros con residencia legal en Estados Unidos a que hagan su cita previa, para acudir a su oficina más cercana del DPS, para obtener una fecha y hora para acudir a realizar su renovación.

Pero los ciudadanos estadounidenses lo pueden hacer por internet o por teléfono 1-866-DL-RENEW (1-866-357-3639), sin tener presencia física en las oficinas de trámite de esa corporación.

Se concedieron 60 días, desde la fecha en que reanudaron labores normales en las oficinas donde se tramitan estos documentos, ese periodo de gracia vence este 14 de abril.

Para asistirlos en las oficinas, todos los interesados tienen que obtener una cita para antes del 15 de abril.

El DPS ha implementado un nuevo procedimiento, para aquellos que obtengan una fecha posterior al 14 de abril, que es el límite antes de comenzar a multar por manejar sin licencia, esto es que esta gente puede tramitar una licencia de manejar temporal.

Los interesados pueden acceder a la página internet del DPS de Texas, en la página Texas.gov incluso aquellos que desean cambiar el domicilio que aparece en las licencias.

Los requisitos y costo para atender una renovación de licencias por internet o por teléfono, son los mismos de los de que aquellas personas que son llamadas a las oficinas, ha realizarlo.

Si ustedes hacen una cita, ahí les dirán cuál es el proceso que les corresponde, o sea, si tiene que ir en persona o por internet o teléfono.

Se ha ampliado el horario de servicios para quienes acudan a las oficinas del DPS, de 07:00 de la mañana a 07:00 de la tarde de lunes a jueves y de 07:00 de la mañana a 05:30 de la tarde los viernes.

Y el apartado appointment scheduler es el sitio del DPS para acceder con el fin de obtener una cita para este trámite.

Es limitado el número de citas para atender en las oficinas cada día, por lo que nadie puede desestimar su oportunidad.

También hay una lista de espera para quienes no hicieron tal proceso de llamar y obtener una cita, deben acudir a la oficina cercana, pero se advierte que solo serán atendidos, en caso de que no asista un ciudadano que sí obtuvo una fecha y hora para ser atendido.

Todos deben guardar las restricciones y medidas de salud por la pandemia de COVID-19.

Usar cubre boca, guardar distancia de 6 pies, asear sus manos, entre otros.

