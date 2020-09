urgen reactivar a los comercios

Congresista Cuéllar menciona que el gobierno federal no conoce sobre el impacto en la economía por restricciones

LAREDO TEXAS.- Ante la devastación económica y la pérdida de miles de empleos en la frontera debido al cierre de los puentes para viajeros mexicanos no esenciales debido al Covid-19, el congresista Henry Cuéllar consideró que ya es tiempo de terminar con las restricciones de cruces y aplicar un plan que cuide la salud de las personas, pero también la de los comercios.

“En Washington no conocen la frontera y no saben el impacto que tiene en nuestra economía el comprador mexicano, extender las restricciones 30 días cada mes no es un plan y ya necesitamos hacer algo para defender la economía de los comercios fronterizos”, dijo Cuéllar.

Las restricciones en los puentes internacionales comenzaron el 21 de marzo y se han extendido cada mes. La actual vence el 21 de septiembre.

Acompañado de Gerald Schwebel, vicepresidente del Banco Internacional de Comercio y de comerciantes del centro, Cuéllar mencionó que hace unas semanas entregó una propuesta a altos oficiales federales para establecer un plan piloto que reduzca las restricciones para los viajeros que cruzan a EU por los puentes.

“Lo que en Washington llaman viajeros no esenciales para nosotros en la frontera son esenciales, los compradores mexicanos son fundamentales para mantener los negocios con buenas ventas, en especial en los meses de octubre, noviembre y diciembre, cuando vienen las compras de Navidad”, afirmó el funcionario.

El legislador indicó que en las siguientes semanas insistirá en Washington para que se aplique un plan que reduzca las restricciones y que ayude a mejorar la debilitada economía de los comerciantes fronterizos que sufren por la falta de los compradores de México.

Refirió que un estudio reciente determinó que EU ha perdido unos 360 billones de dólares, debido a las restricciones en los puentes, incluidos 42.6 billones en impuestos sobre ventas.

Cuéllar comentó que su propuesta es de contratar a una empresa de salud privada que se encargue de evaluar a las personas que cruzan a Estados Unidos, tomarles temperatura y determinar si necesitan aplicar una prueba rápida de Covid-19.

“El gobierno federal acaba de comprar 150 millones de pruebas a Abbott Industries, cuyos resultados están listos en cinco minutos”, afirmó.

La propuesta indica que a las personas se les preguntaría sobre el propósito de la visita, cuánto tiempo estarán en EU y el destino. El segundo paso sería un examen rápido de salud y de ser necesaria una prueba.

“Si un ciudadano americano o residente da positivo, se le refiere a cuarentena y si es un visitante de México se le niega la entrada”, señaló.

El congresista federal consideró urgente aplicar un plan que pueda dar un balance entre cuidar la salud de la población, pero al mismo tiempo cuidar la salud de los comercios de la frontera que agonizan por las bajas ventas