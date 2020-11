Urraca ataca a periodista durante enlace en vivo (VIDEO)

En las redes sociales causa sensación un divertido video en que se ve a un periodista siendo atacado por una furiosa urraca, mientras da un informe sobre las nuevas medidas adoptadas por el nuevo coronavirus en Australia.

Como se puede ver en el video difundido por el noticiero ‘9News Melbourne’ en su cuenta oficial de Twitter, medio donde trabaja Brett McLeod, el reportero sufrió el ataque de el ave en plena transmisión en vivo.

La urraca probablemente pensó que el reportero iba a atentar contra su nido, por lo que no dudó en propinarle un picotazo. Todo esto quedó registrado en video por el noticiero en donde trabaja el comunicador y el video es viral en países como Estados Unidos, México y España.

McLeod, quien se encontraba al frente de la Casa del Parlamento, iba a dar conocer las nuevas medidas de seguridad implementadas para frenar el avance del nuevo coronavirus en Australia, pero esto se vio interrumpido por una ave.

Según se puede visualizar en el video publicado por 9News, el pasado 26 de octubre, el reportero llegó a cerrar a tiempo su ojo izquierdo o de lo contrario hubiera sufrido daños irreparables, donde algunos llegan a perder la visión.

Con información del portal La Verdad Noticias, el motivo del ataque sería es que el hombre se encontraba cerca del nido y el ave lo consideró una amenaza. El video es viral en Twitter y está dando la vuelta al mundo.

SWOOPING SEASON: Senior reporter @Brett_McLeod fell victim to a swooping magpie just moments before tonight's LIVE cross. #unflappable #9News pic.twitter.com/ZFSrVTR3ze

— 9News Melbourne (@9NewsMelb) October 26, 2020