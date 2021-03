Usuarios reportan fallas en internet de Telmex

Desde el día de ayer los usuarios de Telmex reportaron a través de redes sociales que el servicio de internet y telefonía de la empresa presentaba fallas.

Algunos de los afectados han dicho que hasta llevan semanas con las fallas de internet y de la línea telefónica.

Wow! Rompieron récord 2 reportes en un día!! Sin duda quien más me hace bullying es @infinitum y @Telmex en 48 horas "me dan solución" el trabajo no se detiene, tampoco las clases. No es reclamo es aviso.

Plus no tengo línea telefónica.

— Chayory-San (@RoozJuarozco) March 23, 2021