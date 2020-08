Si el ciclo escolar va empezar a distancia ¿se necesitan útiles?

Compartir esta publicación













Este ciclo escolar será diferente a todos los anteriores, para estas fechas los padres de familia ya estaban surtiendo la lista de útiles escolares.

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que el regreso a clases para el ciclo escolar 2020-2021 en México será el próximo 24 de agosto ante la pandemia de SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad covid-19.

El titular de la SEP detalló que, sin embargo, las clases serán a distancia al no existir las condiciones sanitarias para hacerlo de forma presencial; “no es posible ni prudente”.

Diego Céspedes Creixell, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficinas (ANFAEO), explicó la importancia de comprar los útiles escolares para complementar la educación que el gobierno dará por medio de la televisión y el radio.

En entrevista señaló que a pesar de que el gobierno la consideró como actividad esencial después de muchos meses sin actividad, la SEP no ha emitido la lista de útiles escolares para el ciclo escolar, por lo que muchos padres de familia no han comenzado a adquirir los artículos.

Hasta este día, la SEP no ha dado lista y la gente no sabe que hacer.

“Si tu sientas a tu niño a tomar clases de matemáticas enfrente de un escritorio y la tele y le ponen la tabla del siete y no la apunta, o un joven tiene que hacer un coseno y tiene que hacer un ángulo y no tiene una regla y un transportador, difícilmente lo van a poder hacer”, dijo

Explicó que debido a la pandemia de coronavirus se podría perder el 70 por ciento de las ventas de este año, pues detalló que anualmente la industria de útiles escolares genera 25 mil millones de pesos, de los cuales 18 mil millones son producidos durante el ciclo escolar, y los otros 7 mil millones al termino de las clases.

Invitó a los padres de familia a adquirir los materiales necesarios para complementar la educación de sus hijos, ya que además de ser importantes para reforzar el estudio, también los mantiene positivos ante esta situación de confinamiento.

“Este año hay un efecto psicológico super dañino para los niños y jóvenes, hay una tensión familiar que afecta a los niños y ahora, además de todo esto, no lo vas a mantener a la escuela, tenemos que crear la conciencia de que si no hay un involucramiento de los padres en la educación de los niños y un compromiso serio de que el niño haga su tarea en un cuaderno no va a haber educación”, comentó Céspedes.

EN NUEVO LAREDO

Autoridades regionales indicaron que la instrucción es que docentes soliciten solamente lo básico y esencial, como cuadernos y lápices y no deberán exigir marcas o detalles especiales.

