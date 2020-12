Vacuna contra COVID-19 llegará este jueves a Laredo, Texas

Compartir esta publicación













LAREDO, TEXAS.- El primer envío de 19 mil 500 dosis de vacuna contra el Covid-19 llegó este lunes y el martes lo harán otras 75 mil 75 dosis. En Laredo deben arribar entre jueves y viernes.

Richard Chamberlain, director del Departamento de Salud, dijo que la red de hospitales de Texas recibirá la primera remesa de dosis para comenzar a vacunar a personal de salud y a quienes responden a las emergencias.

Mencionó que en Laredo hay 55 sitios registrados como proveedores para la aplicación de la vacuna.

TE PUEDE INTERESAR: COVID-19: Hubo 9 muertes más en Laredo, Texas

“Ver las primeras dosis de vacuna llegar a Texas es un paso muy importante para nuestra gente”, expresó John Hellerstedt, médico comisionado de Salud en Texas.

Agregó que esta vacuna debe levantar la esperanza de que pronto pueda ponerse fin a esta pandemia.

La vacuna de Pfizer comenzó a ser enviada a diferentes estados el fin de semana luego de obtener el viernes la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) para comenzar a aplicarla de emergencia.

Una segunda vacuna, elaborada por Moderna, se encuentra en etapa de consideración por la FDA y podría ser aprobada esta semana.

Se espera que lleguen más en la semana ya que en Texas se aprobaron 224 mil 250 dosis para ser distribuida entre 110 proveedores en todo el estado en la primera semana de la distribución.

Se espera que en la primera semana se vacunen al menos 975 trabajadores de emergencia y de salud.

Chamberlain destacó que aplicarse la vacuna es voluntario y no es obligatorio por lo que si una persona no quiere hacerlo no se le puede obligar.

Resaltó que mientras se termina la distribución de vacunas, proceso que puede tardar meses debido a que se necesitan dos dosis, las personas deben seguir utilizando el cubre bocas, guardando la distancia social, evitando las reuniones sociales y lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente.