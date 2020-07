Empiezan pruebas de vacuna contra covid; Laredo puede participar

LAREDO, TX.- La compañía de biotecnologia Moderna dio comienzo este lunes a la tercera fase de pruebas para vacunas contra el COVID 19 y la comunidad de Laredo podrá participar.

Se van a realizar unas 30 mil pruebas en 89 sitios por toda la nación incluidos Laredo, McAllen y San Antonio en el sur de Texas. Los voluntarios van a recibir dos inyecciones en un periodo de 28 días para ver si la vacuna los inmuniza contra el COVID 19.

Las personas interesadas en registrarse como voluntarios para recibir las vacunas pueden visitar estos sitios:

Coronavirus Prevention Network

Clinical Trials

#CityofLaredo #COVID19Update 7/27 – As of 12pm: 16,150 people have been tested; 5,136 are positive (3,846 active); 10,042 are negative; 972 are pending; 1,176 have recovered; and 114 have passed. 162 remain hospitalized with 64 in the ICU. More information https://t.co/hRQHb5SCMF pic.twitter.com/xUyfuE0z3N

— City of Laredo (@cityoflaredo) July 27, 2020