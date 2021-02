Los de 60 o más ¡a vacunarse!

Compartir esta publicación













CIUDA DE MÉXICO.– El Gobierno federal dejará en manos de los Servidores de la Nación la lista de adultos mayores de 60 y más que podrán acceder a la vacuna contra el Covid-19.

“El esquema general es: se va a hacer el registro en la página pública de los adultos mayores en este caso, ya después irán cambiando las etapas. Ese registro va a llegar a los Servidores de la Nación y a los voluntarios que están en las brigadas, que por cierto ya están llamando a todo el directorio que nosotros tenemos.

TE PUEDE INTERESAR: ÚLTIMA HORA: Aprueba Cofepris la vacuna Sputnik V contra COVID-19

“Nosotros como Gobierno federal ya contamos con un directorio bastante extenso de adultos mayores que tienen que ver con los apoyos de pensión, pero no tenemos todos los adultos mayores porque para empezar ese programa es de 67 años y más y en zonas indígenas de 65 años y más; entonces nos falta una porción de la población”, comentó Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital Nacional.

En conferencia en Palacio Nacional, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció la plataforma para que personas adultas mayores puedan comenzar a registrarse para recibir la vacuna contra el Covid-19.

“Se presenta la plataforma, se abre el registro para personas adultas mayores. Y, ojo, no se deje confundir con otras plataformas.

“No existe ninguna otra plataforma para la vacunación (de adultos mayores) en México. No se deje confundir por otras plataformas, la plataforma del Gobierno de México es la única”, dijo López Gatell.

Asimismo, el coordinador de Estrategia Digital Nacional destacó que el registro implicará proporcionar la CURP y un teléfono de contacto.

“Esta página de registro va implicar un registro muy ágil en el cual se van a pedir la CURP, porque es el identificador único de todos los mexicanos y solamente teléfono de contacto para poder ser contactados después de dar la programación de la vacuna. Nos estamos adelantando para tener ese registro lo antes posible y ya después que empiecen a llegar los lotes de diferentes vacunas”, precisó el funcionario.

LOS PASOS

1.- Entra a la página del Gobierno El primer paso es entrar al sitio: https:// mivacuna.salud.gob.mx En la página encontrarás las siguientes acciones:

a) Ingresar tu CURP para comenzar con tu registro.

b) Descargar la “Guía de Registro”.

c) Consultar tu CURP (en caso de que no la conozcas o no la tengas a la mano).

d) Consultar el aviso de privacidad.

2.- Introduce tu CURP

3.- Verifica tus datos

4.- Selecciona tu ubicación

5.- Coloca tu código postal y teléfono de contacto

6.- Envía información y recibe comprobante

7.- Espera llamada del Servidor de la Nación

8.- El día de tu cita

9.- Recomendaciones para el día de aplicación

a) Si la vacuna que te aplicaron es de dos dosis, el Gobierno te contactará nuevamente para indicarte fecha y lugar de tu segunda dosis.

b) Es importante mantenerse hidratado, comer y tomar medicamentos en la hora habitual de espera, sobre todo en zonas de calor.

c) Evitar llegar con mucha anticipación para evitar tiempos largos de espera.

d) No olvides que aun después de la vacuna debemos seguir usando cubrebocas, realizando la higiene de manos y guardando la sana distancia.

En su momento, las personas adultas mayores que viven en las zonas rurales y su acceso a internet es limitado serán informadas del lugar y fecha de la vacunación contra #COVID19 en los Centros Integradores de Bienestar a través de las Brigadas Correcaminos. pic.twitter.com/BgjTneqJze — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) February 3, 2021