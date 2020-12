¿Es necesario aplicarme la vacuna si ya tuve covid-19?

El subsecretario de Prevención y Promoción, Hugo López-Gatell, explicó que las vacunas no deben ser aplicadas en personas con síntomas de la enfermedad

La vacuna contra el covid está lista y aunque su distribución en el mundo será lenta, México es uno de los países que podrá acceder pronto a las dosis, por lo que ya se presentó un plan nacional de vacunación, sin embargo, conforme pasa la euforia por la noticia, han comenzado a surgir dudas sobre el medicamento.

Una de las interrogantes que han salido es sobre si las personas con coronavirus o que ya tuvieron la enfermedad, podrán acceder a las vacunas, lo que fue contestado este martes por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Durante la conferencia de prensa vespertina del día de ayer, el funcionario federal dijo que la vacuna contra coronavirus no debe ser usada en personas que tienen síntomas de la enfermedad, pues la función del medicamento es para prevenir la enfermedad, no atenuar los síntomas.

“Algunas vacunas, pocas en la historia de la vacunología se usan como vacunas terapéuticas donde una persona expuesta a la infección, peor que no desarrolla síntomas, se le vacuna con aspiración de que se atenúe la expresión cínica de enfermedad, en el caso de la vacuna de covid-19 no es así, sólo se usa en personas asintomáticas”, explicó.

Añadió que, en tanto, las personas que ya presentaron síntomas y superaron la enfermedad, sí podrían, y deberían, vacunarse en cuanto esté disponible para ellos.

“Aunque alguien ya tuvo covid-19, se le puede poner la vacuna y le protege. Se vuelve impráctico decir ‘tú ya tuviste covid-19, tú no te vacunes’, preferimos incluirlos a todos, independientemente de su historia de haber tenido o no covid. Pero no pueden vacunarse mientras están sintomáticos, es un elemento crucial de la aplicación de vacunas”, afirmó.

