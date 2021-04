Vacuna covid es abierta a turistas en varios estados de EEUU

Texas, Arizona y Luisiana son los estados de la Unión Americana que abrieron la elegibilidad para recibir la vacuna contra el Covid-19 a todos los adultos mayores de 16 años –radiquen o no en sus territorios o en Estados Unidos– lo que incluye a turistas extranjeros.

Este nueva norma otorga el beneficio de la vacunación a los viajeros fuera del estado e incluso fuera del país, desde la semana pasada.

Varios países como Canadá y México desarrollan campañas de vacunación muy lentas y algunos viajeros están optando por ir a vacunarse a Estados Unidos, donde las vacunas son abundantes e incluso se hallan en casi todas las farmacias, centros de salud, supermercados, Walmart y en los autoservicios en todo el país.

All people 16+ can now receive a COVID-19 vaccine in Texas.

There are multiple tools to help you find a vaccine. DSHS encourages people to use a tool that works best for them.

Vaccine locator tools: https://t.co/1jgbf9ROKw #HealthyTexas #COVID19TX pic.twitter.com/7PN6QHI9g8

— Texas DSHS (@TexasDSHS) March 29, 2021