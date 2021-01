Vacuna Covid, sin reacción negativa

Compartir esta publicación













En los dos días en que se ha aplicado la vacuna contra el Covid-19 en personal médico de primera línea, no hay por el momento complicaciones, sólo las molestias o efectos como con cualquier vacuna -dolor en brazo y algo de fiebre-.

Desde el miércoles por la mañana hasta el día de hoy se contempla la aplicación de mil 460 vacunas, de esta cantidad, 685 se asignaron al Hospital de Zona Número 11 del IMSS, 405 a la Clínica “Agosto ISSSTE y 370 al Hospital General.

A pesar de tener la oportunidad de beneficiarse con la primera remesa de la vacuna en Nuevo Laredo, algunos médicos y enfermeros que laboran en la primera línea contra el coronavirus han decidido no inocularse. Al menos en la Clínica Hospital “Agosto 12”, específicamente personas mayores, y aunque pocos, son quienes están renuentes a aplicarse este biológico.

Tal es el caso del enfermero que se identificó como José, quien dijo que tiene más de 15 años sin enfermarse de gripe, pero a la vez por temor de los efectos, por lo que prefiere sea al personal más joven al que inmunicen. “Ya nos llamaron, pero no me la voy a poner, tengo mas de 15 años sin que me dé gripe, la clave está en una sana alimentación, ejercicio y vitaminarse, a mi edad no la veo necesario, a darle paso a los jóvenes y a los que están de lleno a la línea Covid”, declaró José.