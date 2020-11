¿Vacuna de Pfizer-BioNTech quedara autorizada en diciembre?

FRÁNCFORT.- Los reguladores estadunidenses y europeos podrían aprobar la vacuna experimental contra el covid-19 de Pfizer-BioNTech tan luego como a mediados de diciembre, dijo este miércoles el presidente ejecutivo de la firma alemana, luego de la publicación de los positivos resultados del ensayo.

En entrevista, el jefe ejecutivo de BioNTech, Ugur Sahin, dijo que si todo va bien, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos podría otorgar la aprobación de uso de emergencia hacia fines de la primera quincena de diciembre o a inicios de la segunda.

La aprobación condicional en la Unión Europea podría lograrse en la segunda quincena de diciembre, agregó.

“Dependerá de las solicitudes que recibamos y de si se cumplen todas las condiciones”, afirmó.

BREAKING: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that the Phase 3 study of our #COVID19 vaccine candidate has met all primary efficacy endpoints.

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 18, 2020