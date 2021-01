Para Juan Ángel, surge una nueva esperanza

Compartir esta publicación













Para Juan Ángel ser vacunado fue una gran emoción luego de meses de estar peleando en la primera línea Covid en el Hospital del Seguro Social.

“Muy emocionado de recibir la vacuna, representa una nueva esperanza para continuar esta lucha, es una luz al final del camino”, expresó Juan Ángel González Barrón, médico del IMSS quien lucha desde que inició la pandemia, en marzo.

Dijo que aunque no fue el primero sí formó parte del personal que fue vacunado, pero aquí lo importante es que las vacunas ya llegaron y están siendo protegidas, por lo que la segunda dosis del laboratorio Pfizer será para el 4 de febrero.

Juan Ángel es sobreviviente de Covid fue diagnosticado en abril, su lucha duró 29 días, por lo que se aisló en casa, en compañía de su esposa, y sus hijos fueron enviados a casa de su suegra.

TE PUEDE INTERESAR: Impresionante operativo para proteger las vacunas

Aunque exactamente no sabe cuándo se contagió, sí pudo ser cualquiera de los pacientes que llegaban a consultar a urgencias como posibles positivos, aunque tomó todas las medidas no fueron suficientes, por lo que la aplicación de la vacuna es una esperanza de vida no sólo el personal de salud sino para toda la población.

Recordó que fue enviado a casa el 20 de abril, se separó de sus hijos que fueron enviados a casa de su suegra y sólo se quedó a su lado su esposa, pero aislado, con quien luchó 29 días para vencer esta enfermedad con la que perdió amigos y conocidos, pero hasta ahora ni un familiar.

La enfermedad duró 29 días, de mucha lucha, de fuerza y dolor, pero siempre acompañado de su familia, por lo que considera tuvo mucha suerte en comparación con otras personas que han perdido la vida por esta enfermedad.

Fue justo el 19 de mayo, el Día del Médico Familiar que le dieron la noticia que había vencido al Covid-19, primera fecha que festejará como médico de esta especialidad.

Considero que la vacuna es una esperanza, pero no se debe de bajar la guardia y exhortó a la población a seguir usando el cubrebocas, uso de gel, respetar la sana distancia, lavado de manos y quedarse en casa si no hay necesidad de salir a la calle.

Buenos días 🌤 hoy es jueves 14 de enero, Santo Félix de Nola. La temperatura 🌡 en este momento, en Nuevo Laredo, 4 grados. Te compartimos la portada de hoy 📰 Visita nuestro sitio para más noticias. 📱 https://t.co/R5HiZCBbLP pic.twitter.com/zp2t6aIXLl — El Mañana (@ElMananaOnline) January 14, 2021