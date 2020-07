Vacuna de Oxford genera inmunidad contra el coronavirus

La vacuna experimental de Oxford en Reino Unido ha mostrado resultados prometedores en el último testeo realizado, de acuerdo a una publicación de la revista The Lancet, esta vacuna es una de las más adelantadas en investigación y pruebas, esta vacuna se desarrolla en conjunto con AstraZeneca.

El resultado indica que la vacuna ayuda a producir anticuerpos y células blancas de la sangre para el combatir el coronavirus, de acuerdo a los resultados de los mil 77 participantes. Los estudios comenzaron en el mes de abril y se lleva estudiando desde entonces.

Los resultados fueron catalogados como muy prometedores por los especialistas pero consideran que es necesario realizar ensayos a mayor escala para determinar si los anticuerpos producidos son suficientes para ofrecer inmunidad a largo plazo y no decaigan las defensas contra este virus.

La vacuna, denominada como ChAdOx1 nCoV-19, ha sido fabricada a base de un virus fabricado genéticamente que ocasiona el resfriado en chimpancés. Los científicos lo han modificado en gran manera de forma que no pueda ocasionar infecciones en personas y para que se asemeje más al coronavirus.

Lo han hecho transfiriendo las instrucciones genéticas para la llamada proteína del pico del coronavirus esta es la herramienta clave que este emplea para invadir las células de humanos. De tal manera, esta vacuna se parece al coronavirus y el sistema inmune puede aprender la manera de luchar contra él sin causar grande efectos que pongan en peligro la vida.

Como efecto secundario, un 70 por ciento de los participantes en el estudio presentaron fiebre o dolor de cabeza, pero estos padecimientos son tratados con paracetamol.

Sarah Gilbert, de la Universidad de Oxford mencionó que aunque los resultados son prometedores se debe esperar para saber si la vacuna ayudará a controlar la pandemia.

NEW—UK’s #COVID19 vaccine is safe and induces an immune reaction, according to preliminary results https://t.co/rDPlB9fDKr pic.twitter.com/z2t9Aubjim

— The Lancet (@TheLancet) July 20, 2020