Genera confianza llegada de vacuna

Expertos piden a la población de Nuevo Laredo no relajar medidas cautelares

Compartir esta publicación













A unos días del arribo a México de la vacuna Pfizer para inmunizar contra el Covid-19, médicos locales coinciden que aplicársela será una medida para protegerse por el momento de complicaciones de esta enfermedad, pero no se debe dejar de usar el cubrebocas, la sana distancia, lavado de manos y uso del gel antibacterial, ya que se desconoce el tiempo real en la que ésta da inmunidad.

Aún y cuando desconocen su efectividad, sí se la pondrían y hacen un llamado a la comunidad para que en su momento, lo hagan.

“¡Ojalá y llegue!… Yo pienso que si va ser efectiva; y sí me la voy a aplicar en cuanto llegue” expresó Gregorio Jesús Ortegón Martínez, médico urgenciólogo del Hospital de Especialidades y doctor adscrito a la Unidad de Salud “Américo Villarreal”.

Dijo que esta vacuna es como todas; en cuanto a efectividad, todas crean una respuesta inmune. “No creo que deba de existir desconfianza y aunque no nos han dado información de cuándo llega o si la bajarán a través de la cobertura social, pero sobre todo no debe de existir desconfianza, por lo que es bueno que una vez que se cuente con ella nos protejamos todos”.

TE PUEDE INTERESAR: Sistema político de Nuevo Laredo entre los peores

“Sí me la pondría la vacuna”, expresó Alejandro Soto Villa, director del Hospital General de Zona No. 11 del Seguro Social, al asegurar que es una manera de protegernos contra las complicaciones de la enfermedad, y a seguir usando el cubrebocas, sana distancia, lavado de mano, ya que no se tiene una certeza o tiempo real de su inmunidad.

“Aunque la llegada de este biológico es sólo una especulación y no se tiene con certeza su efectividad, ya que no se tiene definido tiempo real en el que puede conferir inmunidad. En lo personal la vacuna que me aplicaría es la del laboratorio Pfizer, dijo Gabriel Mejia Barrientos, médico de la Secretaría de Salud.

A diferencia de la que produce Rusia, esta vacuna consta de tres ensayos con éxito, y documentado ante la Organización Mundial de la Salud -OMS-,por lo que no dudaría en ponerme este biológico.

“No así, la que produce Rusia, ya que hasta ahora no ha presentado ningún tipo de documentación de su biólogico, de cómo se obtuvo”, manifestó el galeno.

UIF presenta ante la Fiscalía General de la República denuncia por lavado de dinero contra el Gobernador de Tamaulipas y 5 miembros de su familia https://t.co/sPuc9A83Zw — El Mañana (@ElMananaOnline) December 6, 2020