Vacuna RUSA contra covid exige sobriedad de 42 días tras su aplicación

Para que la vacuna Sputnik V haga efecto en el sistema inmunológico, las autoridades piden sobriedad en las personas que se la aplicarán en los siguientes días por 42 días.

El grupo de mayor riesgo en ese país son los primeros en recibir las dosis de la vacuna Sputnik V, y a cada uno se les deja claro que para que el sistema inmune inhiba al virus se requiere dejar de tomar alcohol por 42 días, tras su aplicación.

TE PUEDE INTERESAR: No se requiere vacunación contra Covid para regreso de clases presenciales: Gatell

Vladimir Putin, presidente de Rusia, ordenó una campaña masiva de vacunación, luego de producirse 2 millones de dosis que recibirá el personal médico en los próximos días.

La viceprimera ministra de Rusia, Tatiana Golikova, indicó que las personas que sean vacunadas deberán seguir las siguientes indicaciones: Evitar lugares públicos, reducir la ingesta de medicamentos y no tomar alcohol en los siguientes 42 días.

Señaló que las personas que no sigan las indicaciones postvacunación podrían no tener el resultado deseado, pues eso impacta en el sistema inmune.

La vacuna se aplicará una vez que los 2 millones de dosis empiecen a distribuirse entre el personal médico.

De acuerdo a medios locales, Moscú se ha convertido en el epicentro de la pandemia por Covid-19, en Rusia, al registrar cifras por arriba de los 25 mil contagios positivos por día, con lo que lo convierte en el país con más contagios.

En Rusia se tienen contabilizados más de 2 millones 46 mil casos desde que inició la pandemia de coronavirus, pese a las restricciones que tomaron desde el marzo.

Video of mass vaccination with the #SputnikV vaccine against #COVID-19 in Moscow by @SputnikInt news agency. pic.twitter.com/IuIj3OckdH

— Sputnik V (@sputnikvaccine) December 5, 2020