Preparan vacunación para mayores de 18 años en Laredo, Texas

A partir del lunes 29 de marzo todos los mayores de 18 años serán elegibles para recibir la vacuna contra el COVID 19 en el estado de Texas.

Actualmente la vacuna es administrada a trabajadores de la salud, a personas de 50 años en adelante y a quienes sufren de enfermedades crónicas pero desde el 29 de marzo se aplicará a todos los adultos.

En Laredo la vacuna se puede obtener registrándose en www.curative.com o bien a través de los diferentes proveedores como farmacias, médicos, clínicas y hospitales e inclusive en los distritos escolares.

Las personas pueden seguir encontrando proveedores adicionales a través de la página de información sobre vacunas del DSHS en dshs.texas.gov/covidvaccine .

Oficiales de salud informaron además que a la fecha se han vacunado 76 mil 359 personas con al menos una dosis contra el COVID, cifra que representa un 38.78 por ciento del total de la población registrada en el censo.

También se dio a conocer que 36 mil 987 ya están completamente vacunados y esto representa el 18.74 por ciento de la población.

