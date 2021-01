Vacunación voluntaria de agentes de Patrulla

Los agentes de la Patrulla Fronteriza Sector Laredo, que suman casi 2 mil elementos, voluntariamente se siguen vacunando contra el Covid-19. Se trata de una jurisdicción con decenas de casos positivos.

Desde marzo han registrado 306 casos positivos en esta zona, hoy mismo hay 42 casos positivos en Laredo, entre agentes y personal administrativo, pero además de esos 42, hay 50 miembros y trabajadores de la corporación que están tomando medidas de cuarentena como sospechosos o posibles positivos, sin confirmar.

El martes 5 de enero, Mark Morgan comisionado Nacional de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) dijo en videoconferencia que más de 5 mil agentes (son 5 mil 307) han dado positivo al coronavirus y lamentablemente 21 han fallecido, la mayoría de ellos contagiados en la línea del deber.

Y de éstos, contabilizados en Texas, sumaron mil 996 hasta antes de fin de año 2020.

“Tratamos de que nuestra gente siga respondiendo tan efectivamente en su tarea diaria de proteger la frontera, somos una corporación cuyos agentes estamos muy expuestos al Covid-19”, dijo Matthew Hudak, jefe de la Patrulla Fronteriza Sector Laredo, cuando fue entrevistado respecto a casos positivos de agentes, a nivel local.

Agregó que los extranjeros que ingresan indocumentadamente a Estados Unidos, todos sabemos que lo hacen en condiciones de salud muy dudosas, pues no traen cubrebocas, vienen hacinados de convivir o permanecer así por meses, viviendo hombro a hombro entre ellos, sin protección.

“Nuestros agentes los tienen que someter, tratarlos paramédicamente, auxiliar a los enfermos, lesionados o lastimados, trasladarlos, guiarles en el proceso, en fin, es algo de bastante contacto físico entre oficiales y extranjeros”, dijo el jefe Hudak.

COVID-19 UPDATE (01/06): Hospitalization rate is at 41.25% (-1 hospitalization from 01/05) with 55 patients in ICU. Please continue practicing safety measures to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/d59IrRYQdM

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 6, 2021