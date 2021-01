Vacunan contra Covid en asilos de Laredo, Texas

Paramédicos del Departamento de Bomberos con la colaboración de estudiantes de enfermería del Colegio de Laredo y otros voluntarios, se unieron a la batalla contra el Covid-19 vacunando a personas de la tercera edad en los asilos.

Los elementos de bomberos con apoyo de los estudiantes, ya visitaron seis centros de cuidados para adultos mayores donde vacunaron a 622 residentes para protegerlos contra el Covid-19.

Ellos recibieron vacunas del Departamento de Salud local para acudir a vacunar a las personas más vulnerables para esta pandemia.

Los residentes de los asilos son clasificados en la Fase 1B ya sea por ser mayores de 65 años o por padecer enfermedades crónicas y de esta manera califican para recibir la vacuna gratuita por parte de los bomberos.

En esta labor participan voluntarios de diferentes agencias, entre ellas los estudiantes de enfermería del Colegio de Laredo.

Ellos ya visitaron los asilos ubicados en 815 Salinas, en la 700 de Juárez, en 1406 Calle del Norte, en la 300 de Allende, en 4601 Juárez y en 201 Plum.

Se espera tener más vacunas disponibles en los días siguientes para continuar con esta labor de protección a los adultos mayores que viven en los asilos.

Cabe mencionar que la población de la tercera edad ha sido la más afectada por las muertes causadas por el Covid-19 pues de las 561 más del 70 por ciento corresponden a este sector de la población y por eso es muy importante vacunarles.

🚨Hospitals are at capacity. The current situation is at its most critical level and lives are at stake.

COVID-19 UPDATE 01/17: 177 new cases. 12+ hospitalizations with 81 in ICU. Stay home to slow the spread. Visit https://t.co/sOOgae9daY #MaskUpLaredo #StopTheSpread pic.twitter.com/aq9JCEzd6X

