Aplican vacuna contra Covid a niño de 8 años en Dallas

Un niño de 8 años fue vacunado contra el covid-19 en el área de Dallas -Fort Worth por lo que autoridades del condado iniciaron una investigación ya que posiblemente hay más casos.

De acuerdo con la cadena Telemundo, el padre del niño explicó que acudió el miércoles a un centro de vacunación en Grand Prairie donde aplicaron la dosis al menor, quien de momento solo ha tenido dolor en el brazo, uno de los efectos secundarios de la vacuna.

El padre del pequeño declaró a Telemundo que se inscribió en la página web del condado de Dallas y aprovechó para registrar a su hijo, así que una vez les otorgaron la cita, fueron al centro de vacunación de Grand Prairie, que está a cargo de los bomberos.

Tras conocer el caso, el juez Clay Jenkins confirmó que efectivamente, un menor de 8 años recibió la vacuna contra el Covid-19.

“El condado de Dallas alienta a todos a registrarse en la lista de espera para la vacunación COVID-19; sin embargo, en este momento, solo las personas mayores de 16 años están autorizadas y son elegibles para la vacunación. Un tercero supervisa la lista de registro de vacunas del condado de Dallas. Un proceso de clasificación automatizado inicialmente identificó a los menores como aún no elegibles y los colocó en una lista con otros no elegibles.

“Una vez que la elegibilidad se abrió para incluir a todas las personas mayores de 16 años, el error humano en la empresa de terceros que mantenía la lista hizo que los menores fueran trasladados a un grupo elegible sin verificar los requisitos de edad. El departamento de tecnología de la información del condado trabajará con ese tercero para asegurarse de que no vuelva a suceder y de que se hayan implementado las medidas de seguridad necesarias para los componentes automáticos y manuales del sistema de programación”, aclaró el juez del condado Dallas a través de un comunicado.

Robert Fite, jefe del departamento de bomberos de Grand Prairie, explicó que se comunicó inmediatamente con el director de la oficina de servicios de salud del condado Dallas para preguntar por qué el sistema permitió registrar al niño de 8 años.

Jenkins además reconoció que hay varios casos donde registraron a menores y los han contactado para decirles que aún no son elegibles.

Tanto el juez Jenkins como el jefe Fite, confirmaron a Telemundo que están investigando por qué no le avisaron al padre que su hijo no era elegible y por qué el paramédico de Grand Prairie lo vacunó, conociendo previamente que no está aprobado el uso de las vacunas en menores de 16 años.

