Vacunarán a 5 mil personas contra Covid-19 en Laredo, Texas

Apoyándose en escuelas de los distritos escolares de LISD y de UISD, el Departamento de Salud de Laredo comenzará la vacunación de cinco mil personas para protegerlas contra el Covid-19.

Richard Chamberlain, director del Departamento de Salud, dijo que se tienen 25 lugares para administrar la vacuna a las personas que lograron conseguir una cita el viernes pasado cuando se activó el portal de vacunas www.vaccinatelaredo. com

De los 25 sitios para vacunar, 23 están dentro de los límites de Laredo y dos están en territorio del condado, uno en el poblado de Rio Bravo y el otro en El Cenizo, al sur de la ciudad.

En el distrito de UISD se van a utilizar 15 escuelas como puntos de vacunación y los demás estarán en escuelas del distrito de LISD además de Sames Auto Arena.

“Vamos a enfocarnos en vacunar a personas incluidas en las categorías 1A y 1B”, indicó.

La Fase 1A incluye a trabajadores de la salud y la Fase 1B a personas mayores de 65 años además de mayores de 16 con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y quienes sufren de problemas cardiacos.

De acuerdo con el funcionario, de las 5 mil dosis, se administrarán 500 vacunas a 20 miembros del personal de respuesta a emergencias que estarán en cada uno delos 25 puntos de vacunación.

Un total de mil 497 se administrarán a aquellos que programaron una cita el lunes, 25 de enero, por vaccinatelaredo. com y fueron registrados para una fecha posterior.

También se van a destinar dos mil 400 para aquellos que programaron una cita el viernes 29 de enero, por vaccinatelaredo.com y se van a usar 603 para quienes programaron una cita este viernes 29 de enero, por teléfono (3-1-1)

Para más información, por favor llame al (956) 795-4920.

