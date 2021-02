Vacunarían contra COVID-19 a 80% de los laredenses en 35 semanas

A un ritmo de 5 mil vacunas contra el Covid-19 semanales, el Departamento de Salud de Laredo necesitará 35 semanas para lograr la inmunización ideal de un 75 a un 80 por ciento de la población.

“Por ahora tenemos poco menos de 30 mil personas vacunadas, necesitamos llegar a 207 mil para inmunizar cuando menos al 75 por ciento de la comunidad, y eso nos daría un ligero respiro”, dijo Richard Chamberlain.

El director del Departamento de Salud local mencionó que si se toma en cuenta esta cifra, hay que vacunar a 177 mil personas más para conseguir el objetivo.

“El gobierno del Estado nos manda 5 mil dosis por semana, a este paso vamos a necesitar 35 semanas para conseguir el 75 por ciento de población inmunizada, esperamos que sea más pronto”, indicó.

En cambio, si el Estado de Texas comienza a enviar remesas de 10 mil dosis semanales, solamente se requerirán 14 semanas para alcanzar el gran objetivo.

Recalcó que no obstante se vacunen, las personas deben continuar con las medidas de prevención porque la vacuna no garantiza que no se infecten.

“Hay que seguir con el uso de los cubrebocas, de ser posible doble, hay que respetar la distancia social de seis pies entre personas, y evitar las reuniones sociales porque son la principal fuente de contagios”, mencionó.

El Estado de Texas apenas hace tres semanas comenzó a enviar remesas de 5 mil dosis porque antes de esto, mandaba de 200 a 500 por semana.

Esta situación motivó un fuerte reclamo por parte de las autoridades de Laredo, señalando que otras comunidades de igual tamaño que Laredo, recibían hasta tres y cuatro veces más cantidad de vacunas contra el Covid.

“Ya demostramos que podemos hacer vacunaciones masivas, tenemos el apoyo de socios como los distritos escolares, el Colegio de Laredo y TAMIU, para vacunar a 5 mil personas en un día y podemos vacunar al doble”, afirmó el regente municipal Robert Eads.

📣 ATTENTION! Due to the continuous power outages happening in our city, the programmed online and phone registrations for COVID-19 vaccine appointments will be postponed for Thursday, February 18 at 8:00 a.m (weather permitting). pic.twitter.com/OVBy50U8BO

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 17, 2021