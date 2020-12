Vacunas contra COVID-19 llegarán pronto a Laredo, Texas

LAREDO,TX.- El 14 de diciembre llegarán a Laredo 2 mil 925 vacunas contra el Covid-19 que se usarán para proteger a trabajadores de la salud que tratan con pacientes contagiados.

Richard Chamberlain, Director del Departamento de Salud, dijo que la llegada de la vacuna dependerá de su aprobación el 10 de diciembre por parte de la Administracion de Drogas y Alimentos (FDA).

TE PUEDE INTERESAR: Emergencia: prohíben en Laredo reuniones en casa

Se trata de una remesa de vacunas de la farmacéutica Pfizer que de aprobarse, enviará 224 mil vacunas a Texas para distribuirse en 109 hospitales de 34 condados, incluidas 2 mil 925 para Laredo.

La vacuna se aplicarán a médicos, enfermeras y terapistas respiratorios que trabajan con pacientes infectados de Covid 19.

También se incluirá a personal clínico que da apoyo a laboratorios, farmacias y servicios de rehabilitación.

Sobre las vacunas para el público en general, se esperen lleguen entre el primer y segundo trimestre del 2021.

COVID-19 UPDATE (12/04): Hospitalization rate is at 27.8% (+1 hospitalizations from 12/03) with 43 patients in ICU. Please continue practicing safety measures to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit https://t.co/Y4oyGcCCTd pic.twitter.com/OwYClbihtT

— City of Laredo (@cityoflaredo) December 4, 2020