Vacune a niños para protegerlos

Si bien los menores de 5 años representan un segmento vulnerable a la influenza, muy pocas niñas y niños en ese rango de edades han sido llevados por sus padres, a las Unidades de Salud para administrarles este biológico, principalmente por miedo, declaró Alejandro Agustín Barreiro Espiricueta, coordinador de Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria no.5.

“Estamos haciendo el llamado a la comunidad ya que es importante mencionarlo, ya que hemos tenido una importante baja afluencia en menores de hasta 5 años que no se han vacunado”, expresó.

Detalló que en menores de 7 a 11 meses se tiene una expectativa de más de mil dosis, pero se ha logrado cubrir a uno, por lo que es vital que las madres o padres de los niños los lleven a protegerlos contra la influenza y de esta manera se protege a los infantes de las complicaciones respiratorias.

“Les pedimos que los traigan es totalmente seguro, se aplican las medidas sanitarias, con el Drive Thru no tienen ni que bajarse, con esta medida se disminuyen los riesgos de contagio, no tengan miedo, tráiganlos a vacunarlos, si no quieren acudir a la Jurisdicción pueden hacerlo en sus módulos correspondientes”, dijo Barreiro Espiricueta.

Destacó que en el caso de los adultos mayores sí se ha tenido la respuesta e incluso la meta ya se cumplio, no así entre los menores de 5 años.

Comentó que van cerca de 14 mil dosis, pero no se ha tenido la respuesta que se esperaba para cumplir con esta meta y poder inmunizar a la población que no es de riesgo.

“Los invitamos a que no tengan miedo, es más peligroso quedarse en casa sin vacunar que salir a inmunizar a sus hijos, los horarios en los que estamos vacunando son de 8:00 a 2:00 de la tarde de lunes a viernes”, concluyó.