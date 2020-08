Vagón de atracción en Disney World se hunde con pasajeros a bordo

FLORIDA – Un bote de paseo en la atracción Splash Mountain en Walt Disney World Magic Kingdom se sumergió bajo el agua el domingo, mientras varios visitantes estaban a bordo.

La usaria @Skyelaringsroll en Twitter grabó un video del incidente, afirmando que “salimos de nuestro bote porque se estaba hundiendo mientras estábamos atrapados allí y el empleado de Disney World decidió decirnos que deberíamos habernos quedado en el bote, pero se hundió tan pronto nos salimos “.

Otro visitante también publicó fotos del incidente, mostrando sus pies mojados y el vehículo de paseo mojado y sumergido bajo el agua.

Walt Disney World confirmó que un bote se inundó al final del viaje y que los cinco visitantes a bordo pudieron salir de manera segura. Disney pasó a trabajar con ellos individualmente para asegurarse de que el resto de su visita fuera buena. La atracción continúa abierta.

Splash Mountain pronto verá una gran transformación, ya que será rediseñada a ‘La princesa y la rana’. La atracción clásica del agua se reinventará por completo y, aunque esto se acaba de anunciar en junio, el proyecto ha estado en marcha desde el año pasado.

so we got out of our boat because it was sinking while we were stuck there and the disney world employee decided to tell us that we should’ve stayed in the boat but it went under as soon as we all stepped out… nice #DisneyWorld #splashmountain #MagicKingdom #disney not okay???? pic.twitter.com/15zMnP1wgX

— sky💫 (@skyelaringrsoll) August 3, 2020