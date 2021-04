Valentina Guevara; la niña que está cautivando en La Voz Kids (VIDEO)

Compartir esta publicación













Su estatura es pequeña, pero su voz es grandiosa, su nombre es Valentina Guevara y ya fue bautizada como la “Mini Ángela Aguilar”, pues aseguran canta igual que la más pequeña de la dinastía Aguilar.

Su talento para interpretar canciones mexicanas quedó de manifiesto en la audición de La Voz Kids, pues apenas entonó las primeras palabras y los jueces ya estaban volteando la silla.

Valentina apenas tiene siete años, es originaria de Cuernavaca, Morelos y asegura que su pasión es cantar, algo que quedó de manifiesto con la interpretación en su audición.

“A mi me gusta cantar porque disfruto mucho, es mi sueño y cantó con mi papá; mi papás empezó a cantar y me enseño a mi, cada canción que escuchaba me la aprendía”, comenta Valentina en su presentación.

Pero no solo fue su gran voz la que cautivó a los jueces, sino la seguridad con la que se desenvolvió en el escenario al momento de interpretar “La Chancla”, un éxito que populariza recientemente Ángela Aguilar.

Tras escucharla cantar, Mau y Ricky, Belinda y Camilo voltearon la silla, pero al final, la pequeña Valentina decidió ingresar al equipo de los hermanos Mau y Ricky, quienes fueron los primeros en voltear.

Valentina no ha sido la única niña a la que han elogiado, sin embargo, su interpretación se hizo viral ya que muchos la compararon con la hija menor de Pepe Aguilar.