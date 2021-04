Laredo,Texas: Van 4 muertes violentas en este año

Van tres asesinatos y un supuesto homicidio culposo en Laredo, en tres meses, hasta el 5 de abril en que ocurrió el último.

El primer homicidio fue el de Juan Carlos Iruegas, de 21 años, asesinado de tres balazos por Adrián Arturo Rodríguez, pistolero de 24 años, la noche de lunes 11 de enero en la colonia El Edén.

El crimen ocurrió las 10:20 de la noche, en la cuadra 47 de la privada Sunrise, callejón que hace esquina con el camino La Pita Mangana, en el sureste de Laredo.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a sujeto que asesinó a joven en salón de eventos de Laredo

Uno de los tiros fue en la nuca, según video de las cámaras de uno de los vecinos, los otros dos fueron para rematarlo.

Rodríguez fue arrestado horas más tarde en un hotel donde estaba escondido desde diciembre pasado en que cometió otro ataque agravado.

ENTRE ANGLOSAJONES

El segundo asesinato del año fue entre anglosajones, ocurrió la noche del 22 de febrero.

Colton Quade Branning, de 30 años , asesinó de un balazo a Justin Allen Health, de 25, el cadáver fue descubierto junto a las oficinas del DPS de Texas, al final del bulevar Clark.

Branning fue extraditado a Laredo el lunes 15 de marzo, desde Covington, Louisiana, donde había sido arrestado desde el jueves 4 de este mismo mes.

No se dijo el móvil del asesinato, sólo que ambos son de Vicksburg, Mississippi y vinieron juntos a Laredo.

EL TERCERO EN UN AFTER PARTY

Este lunes 5 de abril, poco después de las 04:00 de la mañana se produjo el tercer homicidio, en la persona de Jaime Rodríguez, de 22 años, quien fue fatalmente herido en “after party” o “torna fiesta” que degeneró en pelea a balazos y navajazos, con saldo de un muerto y cinco heridos.

El crimen ocurrió en el salón de eventos “Sugar Rush” ubicado en la esquina de avenida McPherson cuadra 45 y calle Taylor, donde estuvo el conocido restaurante Cotulla.

Rodríguez murió en el Centro Médico de Laredo, a donde llegó por sus propios medios, nosocomio ubicado a unas cuadras del lugar, mientras que están heridos cinco hombres de 23, 25, 26, 29 y 31 años de edad, también llegaron por su cuenta.

HOMICIDIO CULPOSO

Antes de este tercer asesinato, el martes 23 de marzo, a las 00:41 minutos, Clarissa Yvonne de la Rosa, de 20 años, mujer embarazada de cinco meses, murió de un balazo en el rostro (y su producto también), disparado por su pareja Luis Alejandro Jalomo, de 23, quien dijo que se le fue un tiro de su arma de fuego cuando la descargaba o manipulaba adentro de la casa, frente a sus niños y ella.

La Policía de Laredo le hizo cargos de “Manslaughter”, que en español es el equivalente a homicidio culposo por negligencia, muerte imprudencial o no deseada (mujer y producto), así como uno más por poner en peligro la vida de un niño, pequeño que se encontraba en la vivienda al momento el disparo.

📣 COVID-19 UPDATE (04/05):

➡️ Hospitalization rate: 2.81%

➡️ 7 patients in ICU

➡️ First Doses Administered: 49.08%

➡️ Fully Vaccinated: 27.80%

➡️ 65+ population who have received a vaccine: 71.45%

More information: https://t.co/GmabnulxWo#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/cQqGbxHrii

— City of Laredo (@cityoflaredo) April 5, 2021