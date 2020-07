Aún no llega Lozoya y renuncia al senado Vanessa Rubio, ex funcionaria de Peña Nieto

Compartir esta publicación













La senadora priísta, Vanessa Rubio Márquez, podría irse a vivir a Inglaterra luego de pedir licencia al Senado de la República, señaló el columnista José Luis Benavides a través de su cuenta de Twitter.

La senadora del opositor PRI (Partido Revolucionario Institucional), Vanessa Rubio, solicitó este jueves licencia para dejar temporalmente su cargo en la Cámara Alta y dedicarse a cuestiones personales, un movimiento que tomó por sorpresa al cuerpo legislativo.

Renuncia de Vanessa Rubio causa sorpresa

“Solicité licencia para dedicarme por un tiempo a la academia y consultoría. Después de 26 años de trabajo en la administración pública tomo esta decisión personal y familiar. Siempre con la cabeza en alto, siempre comprometida con mi país”, dio a conocer la legisladora en sus redes sociales sin dar más detalles al respecto.

Pues con la novedad de que la #Senadora de @PRI_Nacional Doña Vanessa Rubio pidió licencia al @senadomexicano para ir a vivir a Inglaterra; Parece que las Ex-Huestes de #Peña empiezan a moverse antes del #primetime de los videos de #Lozoya; "Nombre unos genios" diría el clásico. pic.twitter.com/aUSm6iX8Xe — José Luis Benavides (@Benavideslaw) July 16, 2020

“Ya con licencia, decidiré la mejor opción”, añadió la senadora. El abrupto movimiento se dio a unas horas del regreso a México de Emilio Lozoya, ex funcionario acusado de varios delitos durante su periodo en el gabinete del Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Rubio Márquez es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina del Senado, una de las principales posiciones de su bancada en la Cámara Alta.

Y es que Rubio también participó en varios puestos durante la gestión de Peña Nieto al frente del país. Entre 2013 y 2015 fue la subsecretaria para América Latina y el Caribe en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entonces a cargo de José Antonio Meade, con quien forjó una estrecha relación laboral.

Por todo ello, la intempestiva salida de Rubio deja varias dudas. “No sabemos si está involucrada en el caso Lozoya, pero sí es una licencia rara porque dice que se va a dedicar a actividades académicas y personales, cuando en este momento es poco probable que pudiera entrar a alguna universidad a dar clases o alguna actividad de este tipo, puesto que todas las programaciones están hechas”, indicó a Infobae México el politólogo Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research de Nueva York.

En el actual receso legislativo, se espera que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sesione de manera presencial este lunes 20 de julio y se dé trámite a la petición de Rubio Márquez.

La bancada del PRI ha guardado silencio sobre está solicitud de licencia.