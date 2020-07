Vecinos pagan para que les recojan la basura en Ciudad Victoria

Compartir esta publicación













Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los vecinos de la colonia Alta Vista hartos de la inacción del alcalde Xicoténcatl González Uresti decidieron ellos mismos llevar su basura al relleno sanitario, aun cuando se encuentra del otro lado de la ciudad.

“La basura (el camión) tiene un mes que no pasa en mi calle y como vivimos en una privada la vecina la ponía en medio de la calle para que no apestara su casa ni se llenara de moscas y me ofrecí voluntariamente a llevarla al basurero, ya que ahí juegan mis hijos y siempre hay nadie regarás por los perros”.

Roberto Juárez, habitante de la colonia Alta Vista, usa su camioneta particular para transportar la basura de su calle, así como la de sus suegra que vive en el 40 democracia de la colonia Cuauhtémoc, por la misma problemática.

“Aquí es casa de mi suegra y también pasó por su basura y la llevo al relleno por la misma situación ya que ahí pasa la semana y el punto de recolección es afuera de su casa y el oeste con este calor no se aguanta”.

Roberto Juárez dijo que él se ha sumado a los miles de victotenses que ha visto en redes sociales tapando baches, pintando cordones y levantando la basura ,y hasta cambiando la tubería del alcantarillado público por el abandono en que se encuentra la capital del estado.

“Ese señor que dice ser alcalde y que nadie le cree cuando subes sus videos que supe son bien caros al face no tiene vergüenza, es mejor que se quede en su ejido porque aquí en Victoria no lo necesitamos”.

“Nosotros en mi colonia no tenemos agua y a veces va la pipa pero el recibo sí querían que lo pagara jajaja yo ya no lo pagaré hasta ver que el no sea el dizque alcalde, pues todo ese dinero solo él sabe donde va ir a parar”.