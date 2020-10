Denuncian vecinos de la Benito indolencia de Enrique Rivas

Compartir esta publicación













Con el incremento de casos de dengue en la ciudad, los brotes de aguas negras que se generan a través de una descarga a orillas del arroyo El Coyote, han causado gran preocupación entre vecinos de colonias como Benito Juárez, principalmente a quienes residen sobre la calle Pedro Ormachea.

Los vecinos reclaman a las autoridades por verse afectados desde hace un mes y medio, tiempo en el que no han podido comer ni dormir sin la molestia por los fuertes olores a drenaje que emanan durante todo el día hasta el interior de sus domicilios.

“Ya hemos pasado el reporte una y otra vez, supuestamente iban a arreglar, ¿qué?, no sé, por eso no lo han cerrado según ellos.

Poco a poco la franja se ha hecho más grande debido a la presión del agua de drenaje; es un olor fuerte que ya no se soporta dentro de las casas, incluso tenemos que apagar el aire acondicionado para calmar un poco el olor.

Necesitamos que lo vengan a tapar urgentemente porque es un peligro para nosotros y para nuestra salud, incluso ya sabemos de personas contagiadas en el sector”, expresó Verónica Ruiz.

Derivado del brote de aguas residuales que desembocan en el arroyo, ha surgido el criade-ro de mosquitos, que es constante, día y noche, lo que ya ha pasado factura con casos de dengue en algunos vecinos.

“Tengo semanas con mi hija muy mal con el dengue, se la pasa vomitando y esta peste está dentro del cuarto todo el día, lo cual la hace sentir peor, y eso que vivo a mitad de calle”, mencionó Diana Amaro, madre de una de las afectadas.

En el lugar se congregaron varias personas que residen en el sector para exponer a El Mañana su preocupación por el brote y descargas de aguas negras, argumentando un temor por su salud, particularmente en el tenor del dengue.

“¿Nos quieren matar o qué?, saben que el dengue está en su apogeo y no hacen nada por venir a arreglar esto, hay casos de dengue en la colonia, no dormimos ni comemos a gusto dentro de nuestras casas por el olor tan apestoso, ¿qué más quieren o necesitan para que vengan a arreglar esto?, no puede ser saludable estar oliendo aguas negras todo el día”, manifestó María, residente de la colonia Benito Juárez.

Mientras que estar adentro de casa implica soportar los fuertes olores que emanan desde el exterior, salir se traduce en exponerse a las picadas de mosquitos, por lo que afirmaron no saber qué hacer ante esta situación.