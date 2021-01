VIDEO: Vecinos regalan 2 años de renta en penthouse a empleada doméstica; su reacción se vuelve viral

En esta época tan complicada debido a la pandemia de covid-19, las buenas acciones están ocurriendo con mayor frecuencia en todo el mundo; desde la chica que le regaló un carro a su vecino tras verlo recorrer una gran distancia a pie para ir a trabajar, hasta la niña que dibujó un CV para ayudar a su papá a encontrar trabajo. El video de una empleada doméstica se hizo viral en redes.

Y la más reciente de estas muestras de cariño tuvo lugar en Nueva York, donde un grupo de vecinos de un edificio departamental decidió sorprender a Rosa, su empleada doméstica.

Resulta que esta mujer se encargó de limpiar el inmueble durante 20 años, pero la pandemia la dejó sin trabajo.

Ante esta situación, los habitantes del lugar decidieron regalarle el pago de la renta por 2 años de uno de los departamentos de lujo.

Perdió su empleo por el covid-19 y ha estado viviendo en casa de su hermana.

Ella ha trabajado en este edificio por 20 años y todos la aman. Entonces, decidimos devolverle algo a la mujer que le da tanto a todos.

¡Ella no tiene idea! Está a punto de conseguir el penthouse”, señalan los vecinos al principio de la grabación, que muestra cómo le entregaron el departamento a Rosa.

El video comienza con Rosa dentro de un elevador cargando una cubeta llena de aditamentos de limpieza, pues cree que va a limpiar una residencia.

This hard working and loyal cleaning woman who hit hard times during the Pandemic was given an apartment thanks to all the people who lived in the building where she worked– She's given a 2 year lease.

Humanity ❤️ pic.twitter.com/u0uA0z6tly

— Madeyousmile (@Thund3rB0lt) January 23, 2021