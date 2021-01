Vecinos regalan 2 años de renta a encargada de limpieza que perdió su empleo por la pandemia

La mujer trabajó durante 20 años como encargada de limpieza en un edificio en Nueva York, pero debido a la pandemia se quedó sin trabajo y tuvo que mudarse a vivir con sus hermanas

TE PODRIA INTERESAR: Aeropuertos de Texas pedirán prueba negativa de Covid a viajeros

La señora Rosa trabajó durante 20 años como encargada de limpieza en un edificio en Nueva York, pero debido a la pandemia de Covid-19 se quedó sin trabajo y tuvo que mudarse a vivir con sus hermanas.

Al enterarse de su situación, un grupo de vecinos del edificio donde trabajaba, organizaron una colecta y le pagaron dos años de alquiler en un penthouse de lujo.

Para darle la sorpresa, los administradores del edificio la citaron y fingieron que querían contratarla para que limpiara el apartamento de un inquilino nuevo.

Cuando llegó le mostraron el lugar que cuenta con cuatro habitaciones, tres baños, acabados de madera, dos salidas a terraza y cocina completamente equipada.

Después de mostrarle todo el penthouse, le dijeron que en realidad no la llamaron para que limpiara, sino para que se mudara a vivir con su familia.

La mujer no podía creerlo y entre lágrimas les preguntó si era en serio, a lo que le respondieron que sí.

El video fue compartido en Twitter por el usuario @Thund3rB0lt y ya acumula más de 4 millones de reproducciones.

This hard working and loyal cleaning woman who hit hard times during the Pandemic was given an apartment thanks to all the people who lived in the building where she worked– She’s given a 2 year lease.

Humanity ❤️ pic.twitter.com/u0uA0z6tly

— Madeyousmile (@Thund3rB0lt) January 23, 2021