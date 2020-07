Vecinos tapan baches en calles de su colonia en Ciudad Victoria

Más vecinos de la Colonia Pedro Sosa decidieron hacer el trabajo que el alcalde no hace, al tapar ellos mismos los baches

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Más vecinos de la Colonia Pedro Sosa decidieron hacer el trabajo que el alcalde Xicoténcatl González Uresti no hace, al tapar ellos mismos los baches.

“Aquí los de la COMAPA hicieron dos nuevas contratos porque construyeron dos casas en esta calle, pero dejaron la zanja cuando conectaron el drenaje ya hace un año y nunca regresaron a taparlos”.

“Y pues te cansas de hablar y hablar y entre todos los vecinos nos cooperamos de a 50 pesos para tapar ese mega bache que ya cobró la vida del perrito chihuahueño de mi vecina”, comentó la señora Teresa.

Dijeron ver cómo más ciudadanos de la capital del estado han unido fuerzas y recursos para mejorar sus calles, ya que aseguran no hay gobierno en Victoria.

“Qué te puedo decir de Xico, que lo único que ha hecho es el ridículo, eso ya lo sabemos todos y no es nada nuevo”.

“Aquí otro vecino tuvo que poner él mismo una lámpara porque la calle estaba muy oscura por falta de luminaria pública”.

“Pero lo que sí te puedo decir de ese señor es que gracias a su ignorancia nos toca pagar los platos rotos con dinero que no tenemos, porque ahorita no hay trabajo por la pandemia. Yo como albañil del material que me sobra lo guardo y aquí solo estoy usando para mejorar mi calle”.

Los vecinos de este sector dijeron que prefieren gastar un poco de dinero a gastar miles de pesos al ser sus vehículos golpeados por alguna unidad que transite por la noche su calle.

“Mira aquí como te dijeron mya se murió un perro atropellado porque una camioneta por sacarle la vuelta al bache lo mató”.

“Imagínate que le peguen a los carros, cuánto nos va a salir el golpe aquí es bajada y no hay tope, los carros por no caer en el bache pueden ocasionar un accidente”.

Otros vecinos de cuadras más arriba en la misma colonia decidieron tapar 6 baches que se encuentran fuera de su casa, con tan sólo 150 pesos de material.

“Aquí nosotros yo y mi esposo decidimos hacer esto con un bulto de cemento que decidimos comprar, ya que teníamos poquita arena y como vez ya tapamos los baches porque el bailarín de Xico nunca los va a tapar”.

“Sí la calle Hidalgo es un mugrero imagínate acá las colonias cómo se van a poner si no hacemos algo nosotros”.