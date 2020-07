Utilizarán ciudades de Texas para probar vehículos autónomos sin chofer

La startup fundada por el ex ingeniero principal del proyecto de movilidad autónoma de Google, Chris Urmson, llamada Aurora, alista una pequeña flota de vehículos autónomos de prueba que tocarán calles de Texas (EUA) en las próximas semanas.

En un informe periodístico especializado en tecnología, Aurora dio a conocer a Tech Crunch, que pondrá en funciones una reducida cantidad de vehículos autónomos en el área de Dallas-Fort Worth.

En estas horas la compañía prueba el hardware y el software de autonomía en minivans Chrysler Pacifica, también utilizadas oportunamente por Google para su proyecto Waymo y en camiones de Clase 8.

Aurora dice que su primer servicio comercial será en camiones donde el mercado es más grande y el nivel de requisitos oficiales facilita más las pruebas.

