Vence Iván al Covid -19 en 21 días

“Un día desperté y dije ya hoy me toca, hoy me voy a morir”, dijo Iván Ramírez, quien a los 22 años veía su fin cerca, al estar su salud en el punto más crítico hace poco más de una semana , pero su lucha de 21 días contra el Covid-19 tuvo un final feliz: lo venció.

Al ver a pacientes a un lado de él que fallecían en el Hospital del IMSS, sus ánimos caían, pero la esperanza de volver a ver a su familia pudo más y luchó hasta recuperarse.

“Al estar en terapia intensiva y ver a otros pacientes conectados al respirador y ver cómo iban falleciendo unos tras otros por diferentes complicaciones, la verdad pensé que tarde o temprano la vida se me iría, pensaba que ya me tocaba, un día sólo así me desperté y dije ya hoy me toca, hoy me voy a morir”, comentó Ramírez.

Todo comenzó con anginas inflamadas, padecimiento que se supone es algo común, y casi al terminar el tratamiento, despertó sin poder respirar, con mucha agitación y sin poder dormir.

De inmediato fue llevado por su familia a tomarle una placa de los pulmones en la que se le detectó neumonía; hasta ese momento Iván no sabía que había sido contagiado de coronavirus, pues sí aplicaba en su persona las medidas sanitarias.

“Yo no sabía que era Covid, ya ingresado en el hospital me hicieron la prueba y salió positiva”, contó Iván.

Al enterarse de ello el miedo se apoderó de él y entró en depresión, sobre todo porque estaba consciente que la enfermedad provoca la muerte a muchas personas.

“Sí te da miedo y te deprimes al saber que la gran enfermedad que se está llevando a muchos, ahora se apodera de esas personas que no se cuidan.

En verdad espero que tomen conciencia y no sólo hablo del Covid, somos el país número uno en obesidad en el mundo, y adivina de qué está lleno el hospital: de diabéticos, hipertensos, sobrepeso”, expresó.

Reconoció que llevar una vida sana es muy importante y lamentó no haberlo hecho antes.

“En mi vida no tomé las mejores decisiones en cuanto a mi alimentación y eso me llevó a que se complicara mi situación, tenemos que hacer conciencia que muchas situaciones que nos pasan en la vida son nuestra culpa”, externó Iván.

Ahora consciente de todo lo vivido, cambiará su estilo de vida, por él y por su familia que siempre estuvo ahí esperándolo, sobre todo porque le falta mucho camino por recorrer.

