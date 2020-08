Los Vengadores dedican emotivos mensajes a Black Panther

Ayer se dio a conocer la lamentable noticia, la muerte del actor Chadwick Boseman, quien dio vida a Black Panther, falleció a los 42 años por complicaciones del cáncer de colón que padecía.

Sin duda, la noticia causó gran impacto entre los fans del actor y también entre varias personalidades de Hollywood, en especial en los actores que trabajaron con él en las películas de Avengers.

Tras ser el protagonista de la película de Marvel Black Panther, Chadwick Boseman tuvo la oportunidad de trabajar en Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame en donde compartió créditos con Chris Evans, Chris Hemsworth, Brie Larson, Mark Ruffalo, entre muchos otros.

Después de que se confirmara la muerte de Chadwick Boseman, algunos de los actores que forman parte de los Avengers, dedicaron emotivos mensajes de despedida a Black Panther, el rey de Wakanda.

Thor

El intérprete de Thor, Chris Hemswortth, también dedicó un mensaje a su compañero de trabajo. Fue a través de Instagram que el australiano compartió una imagen al lado de Black Panther.

Capitán América

Chris Evans, quien interpreta al Capitán América, fue uno de los primeros de los Avengers en dedicar algunas palabras a Chadwick Boseman en Instagram donde también subió varias fotos al lado del intérprete de Pantera negra.

Capitana Marvel

Brie Larson, quien desde hace poco se unió a la familia de los Vengadores y al mundo de Marvel, escribió en Instagram una dedicatoria para Black Panther.

Star-Lord

El protagonista de Guardianes de la Galaxia, Star-Lord, interpretado por Chris Pratt decidió subir una foto de Chadwick junto a unas emotivas palabras para su compañero de trabajo.

Hulk

Mark Ruffalo, quien se encarga de dar vida a Hulk, se unió a los mensajes de despedida a Chadwick Boseman por medio de una imagen en Instagram. En el pie de foto escribió lo siguiente.

War Machine

El actor Don Cheadle, quien apareció en el mundo de Marvel por primera vez en las películas de Iron Man con el personaje de War Machine, escribió unas palabras dedicadas a Black Panther.

i will miss you, birthday brother. you were always light and love to me. my god … ✌🏿♥️✊🏿 🙅🏿‍♂️ forever and ever … https://t.co/9pORaKZuQN pic.twitter.com/awX3DiTVwn

— Don Cheadle (@DonCheadle) August 29, 2020