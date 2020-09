Ventaneando se burla de la separación de Gabriel Soto e Irina Baeva

Compartir esta publicación













Tras los rumores de separación, Gabriel Soto reveló que si se alejará de Irina Baeva por un tiempo ya que ella viajará a los Estados Unidos para poder seguir estudiando actuación e inglés. Durante la emisión de Ventaneando de este martes 15 de septiembre, se presentó las declaraciones del actor. Sin embargo, los conductores no dudaron en burlarse de la pareja pues aseguraron que no aguantará una separación.

TE PUEDE INTERESAR: Dos mujeres pilotearon aeronave durante desfile militar del 16 de septiembre

Los presentadores del programa de espectáculos detallaron que su distanciamiento podría afectar la relación de los famosos, ya que nunca se habían separado por tanto tiempo, lo que podría significar una gran prueba para su amor.

Linet Puente señaló que la que se encuentra muy feliz con la noticia de la separación de Irina Baeva y Gabriel Soto es Geraldine Bazán, ex esposa del intérprete.

Por su parte Daniel Bisogno puntualizó que los amores a distancia no funcionan, por lo que es probable que su relación si sufra gravemente y es ahí donde se verá si de verdad con el tiempo puede funcionar su noviazgo.

Durante su entrevista Gabriel Soto dejó en claro que no hay ningún tipo de problema con Irina Baeva y que al contrario el admira que ella desee salir adelante ahora que no se encuentra con ningún proyecto en México.

“A ver no sigan especulando, estoy perfectamente bien con Irina, sí se va un mes, nos vamos a separar un mes, pero no sigan haciendo escándalos dónde no los hay”

Gabriel Soto

El actor dejó en claro que él empieza con las grabaciones de una nueva telenovela por lo que el tiempo pasará muy rápido.

“Se va un mes y medio a Nueva York a estudiar inglés, actuación y un poco de baile. Yo admiro mucho su intención de aprender algo siempre. Yo empiezo grabaciones y ella a que se quede un mes en casa sin hacer nada, mejor se va allá y aprende nuevas cosas”

Gabriel Soto

En el programa Ventaneando también presentaron los problemas que ha tenido Irina Baeva al prepararse para su viaje, ya que la rusa sufrió un pequeño inconveniente con su camioneta.