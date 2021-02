Viajan 14 indocumentados en tren helado

Ni frío, ni heladas o la nieve, ni la tormenta invernal y el aguanieve detiene el éxodo de indocumentados hacia Estados Unidos, 14 de ellos fueron detenidos arriba del tren, al norte de Cotulla, la tarde de este lunes día 156.

Saltaron a los gélidos furgones en aquella población a una hora de Laredo sobe la carretera interestatal 35.

Con temperaturas de menos 8 grados centígrados el cuerpo no responde igual para brinca hacia un tren en marcha, pero 14 personas de Honduras, Guatemala y México lo consiguieron.

Solo que los agentes de la Patrulla Fronteriza, los avistaron en tan temeraria acción y telefonearon a la empresa ferroviaria para que detuviera el tren, entonces los buscaron por cada furgón y los hallaron, asegurándolos.

La gente sin documentos migratorios busca viajar en el tren de carga, por no tener dinero para pagar a traficantes de humanos.

Caminan más de 70 millas desde el río Grande en Laredo, como esta vez, bajo aguanieve, en temperaturas de congelación y contra fuertes vientos.

Si la neumonía fulminante no hace mella en sus vidas, muchas veces el resbalar de un tren mojado y cuyo acero está cubierto de hielo, los hace caer bajo las ruedas de la mole, arrebatándoles la existencia.

