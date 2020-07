Vicente Fernández Jr. da positivo de Covid-19; toda la dinastía se hace pruebas

Compartir esta publicación













Vicente Fernández Jr. dio positivo a covid-19, el cantante pasó por un mal momento en un restaurante de Guadalajara, disfrutaba de un corte de carne cuando un pedazo se le atragantó, tuvo que trasladado al hospital para ser atendido y siguiendo los protocolos del lugar, tuvo que someter a una prueba de coronavirus la cual salió positiva.

Vicente Fernández Jr. llegó al hospital por otro motivo de salud

Estaba con Mariana y más personas en una mesa de seis personas con su sana distancia, todos los requerimientos, los meseros con sus cubrebocas, la aplicación de gel.

Disfrutaba de una buen corte de carne, y platicando con el novio de mi cuñada Angélica, de repente se me atoró un pedazo de carne y me estaba ahogando, pues fue un sustazo. Me puse color morado, fue cuando Mariana no se asustó, lo que permitió que me sacarán rápido del lugar; los guardias me cargaron y me ayudaron a ir al hospital, compartió Vicente Jr.

Como parte de las medidas al llegar al hospital, todos los que ingresan tienen que pasar por la prueba de covid-19.

Me sacaron el pedazo de carne de la garganta y la libramos, gracias a que todo se hizo de manera rápida. El hospital realizó el protocolo, por lo que me hicieron el examen del covid-19 y soy positivo asintomático. No tuve temperatura, dolor, tos, ni molestias; así que exhorto a la población a que tome con seriedad el tema. Me tocó ver cómo se están partiendo el lomo, los que están atendiendo a la población, como los médicos, enfermeras, camilleros y todo el personal, quienes son los héroes sin capa.

Vicente Fernández Jr. señaló que al salir del hospital, fue a realizarse una segunda prueba, la cual dio positivo.

LA FAMILIA FERNÁNDEZ SE HACE LA PRUEBA

En una entrevista con Publimetro, Vicente Fernández Jr. habló sobre el incidente y de las medidas que tomará su familia.

Bendito Dios, me tocó estar asintomático, no tengo ningún problema y aquí resguardado hasta hacerme un segundo examen en unos cinco días más, contó Vicente Jr. desde desde su casa en Guadalajara, donde pasa la cuarentena.

Añadió, “estoy perfectamente normal, pues no he tenido ninguna molestia de nada. Mi oxigenación, mi temperatura, los pulmones y la tomografía, todo ha salido perfecto. No he tenido ninguna molestia, eso es lo más raro”.

El integrante de la dinastía Fernández ya habló con toda la familia, para que todos se hagan las pruebas, en especial sus hijos.

Estamos todos checándonos. Mis padres (Vicente Fernández y Doña Cuquita) ya se han checado y salieron bien. Mariana, mi novia, es negativo. Así que, estamos esperando los resultados de mis hijos y esperando que todo salga bien, finalizó Vicente Fernández Jr.