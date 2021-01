Captan a Vicente Fernández manoseando a jovencita: VIDEO

Compartir esta publicación













Vicente Fernández (comúnmente conocido como Don Chante) se ha visto envuelto en una polémica por la difusión de algunas imágenes, y parece haber tocado el pecho de una jovencita sin permiso.

Un video que apareció en TikTok y circuló en otras plataformas indicó que el padre de Alejandro Fernández, El Potrillo, era sospechoso de acoso sexual. ¿Cuándo se tomó el video? ¿Han reaccionado estos intérpretes celosos? Te contamos lo que sabemos y cómo lo critican los internautas.

Fue a través de TikTok –usuario @trplexxx– en donde el video de Vicente Fernández tocando el seno de una jovencita se volvió viral. En el clip, aparece el cantante mexicano posando para una fotografía junto a una señora, la joven y una niña.

Vicente Fernández

Lamentable Vicente Fernandez en plena acción tocando el seno de esta fan quién le pidió foto. ¿Que Opinamos?? En #tiktok una joven sube este video dónde se ve a @_vicentefdez tocándola. Las críticas no se han hecho esperar y dicen que este comportamiento no es aceptable. Ustedes que piensan? #vicentefernandez #chismenolike elisaberistain

Hasta el momento se desconoce cuándo y dónde se captó el video. Sin embargo, en éste se aprecia el rostro incómodo de la joven que fue tocada por Vicente Fernández. Mientras que las otras dos participantes de la fotografía no se percatan de lo sucedido. Como era de esperarse, los usuarios de las redes sociales condenaron la acción del cantante, quien claramente, presiona el pecho de la joven que posó para una fotografía.

Momento en el que Vicente Fernández toca a jovencita

La publicación de la conductora de Chisme No Like también recibió múltiples reacciones. Acusaron al cantante de violencia contra las mujeres y remarcaron que la culpa no es de la joven sino del padre de Alejandro Fernández por hacer uso de su poder –como cantante– y tocar a una fan.

Vicente Fernandez es un cantante de música ranchera, empresario, productor discográfico y actor mexicano, padre del también cantante Alejandro Fernández, es considerado un símbolo de la cultura hispanoamericana y uno de los artistas más populares de México.

Las contribuciones de Fernández a la música junto con su vida personal publicitada, le han convertido en una figura global y representativa de la cultura ranchera durante más de cinco décadas. Su trabajo le ha valido dos premios Grammy, ocho premios Grammy Latinos, catorce premios Lo Nuestro y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. En abril de 2010 alcanzó la cifra de 75 millones de copias vendidos en todo el mundo.1