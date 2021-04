VIDEO: Alerta por muerte de más de 60 delfines y varias especies de peces en playas de Ghana

Durante el fin de semana, fueron encontrados muertos más de 60 delfines junto a otras especies de peces, en tres playas de Ghana. Autoridades y medios locales mencionan que todavía no se han determinado las causas.

Ghana: Over 60 dolphins, big fishes wash ashore dead in Axim, Osu and Keta in 2 days – Graphic Online

https://t.co/NUOMYbLDGB

— miss forson (@lydiaforson) April 5, 2021