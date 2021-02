VIDEO: Estos son todos los comerciales del Super Bowl LV

Compartir esta publicación













Como dicta la tradición, cada año el Super Bowl se convierte en un gran escaparate para las compañías, el séptimo arte y la televisión, pues aprovechan el evento deportivo para promover sus productos durante los comerciales. Este año, pese a la pandemia, los anuncios volvieron a dar mucho de qué hablar.

Bruce Springsteen, Timothée Chalamet, Nick Jonas, Mike Myers, The Weekend y John Travolta, entre muchos otros famosos, hicieron las delicias de los televidentes en videos que se volvieron virales. Y lo mejor: aquí te mostramos TODOS.

Comerciales del Super Bowl 2021

El hijo perdido de Edward Scissorhands

Timothée Chalamet interpreta al joven Edgar, dijo de El Hombre Manos de Tijera, mientras que Winona Ryder repite su papel del filme como Kim Boggs. Se trata de un video de la marca Cadillac, que promueve su modelo eléctrico LYRIQ. ¡Hablando de nostalgia!

¡’Wayne’s World’ regresa!

El dúo más dinámico de los 90, Wayne (Mike Myers) y Garth (Dana Carvey), están de regreso para una edición especial de Wayne’s World. Sin embargo, este comercial de Uber Eats no es el típico anuncio fanfarrón y manipulador. ¿O sí? Quizás la presencia de Cardi B lo delata.

La sudadera más creepy

Una sudadera con el rostro del actor Jason Alexander, famoso mundialmente por su participación en la sitcom clásica Seinfeld, pasa por varias manchas, arrugas y demás afectaciones hasta que finalmente se recupera gracias al poder del detergente Tide.

Alexa se pone sexy

Michael B. Jordan es la Alexa de nuestros sueños en este sexy comercial, que juega con la voz del ayudante digital y con sus habilidades perfectamente diseñadas para cumplir ¿nuestras fantasías?

Dolly Parton al estilo ‘La La Land’

Dirigido por el ganador del Óscar Damien Chazelle, este comercial de Squarespace, una empresa desarrolladora de software, le da un giro al clásico tema “5 to 9”, de Dolly Parton. La influencia de La La Land, cinta de Chazelle, está más que presente.

Mila Kunis le miente a Ashton Kutcher

Ashton Kutcher acusa una y otra vez a su esposa, Mila Kunis, de robarle su bolsa de Cheetos Crunch Pop Mix. ¿Cómo se defiende ella? Con la ayuda del cantante Shaggy y una reversión de su éxito “It Wasn’t Me”. Decir que “yo no fui” nunca había sido una gran excusa como hasta ahora.

John Travolta baila de nuevo

Uno dedicado a los veganos. Scotts and Miracle-Gro reúne a varias celebridades en este anuncio para jardines frescos. Están Carl Weathers y Martha Stewart, entre otros; sin embargo, quien destaca es John Travolta, quien baila junto a su hija Ella por unos segundos (y sí, es la coreografía de Vaselina).

Puras celebridades ‘piratas’

Michelob Ultra Organic Seltzer (una bebida gaseosa de sabores) se voló la barda al reunir en un mismo lugar a Megan Fox, Serena Williams, Usher, Sylvester Stallone y Lucy Liu… Aunque esperen, ¡Parece que son falsos! ¿Qué dirá al respecto el (verdadero) actor Don Cheadle?

‘Alright, Alright, Alright’

Matthew McConaughey sorprende como una versión 2-D de sí mismo, que se siente desganada, fuera de lugar y plana. Es hasta que el actor decide probar los nuevos Doritos 3-D que finalmente vuelve a la normalidad. Con cameos de Mindy Kaling y Jimmy Kimmel.

Olimpo de la mayonesa

Tener un refrigerador lleno de tarros de mayonesa parece que te puede dar alas… O al menos eso es lo que le ocurre a la comediante y standupera Amy Schumer en este anuncio de Hellmann’s.

Avengers cheleros

Post Malone, Cedric The Entertainer y voceros del pasado de la marca Bud Light regresan en este épico anuncio que parodia la cinta Avengers: Endgame, y en la cual las “leyendas cerveceras” ayudan a reabastecer los refrigeradores durante el Super Bowl.

Este ‘Jefe’ sí inspira

A través de un poderoso monólogo sobre reparar las divisiones sociales en Estados Unidos, Bruce Springsteen protagoniza este anuncio de Jeep, sobre una capilla en el corazón del país especializada en unir a los ciudadanos. “Podemos cruzar el desierto, y cruzaremos las divisiones”, asegura “El Jefe”.

Competencia ‘desleal’

Luego de asegurar que no hará más motores de combustión para 2035, General Motors refuerza su plan de enfocarse en vehículos eléctricos con la ayuda de Will Ferrell, Kenan Thompson y Awkwafina, quienes viajan a Escandinavia para dejar un precedente claro.

David Fincher electriza

La cervecera Anheuser-Busch no se quedó con los brazos cruzados y decidió apoyarse en el cineasta David Fincher, director de Mank, El Club de la Pelea y Red Social, para que liderara este anuncio que habla sobre el valor universal de unirse y socializar con la ayuda de una cerveza.

‘Dream team’ futbolero

La empresa de papas fritas Frito-Lay’s contrató al cineasta Peter Berg (Lone Survivor) para contar la historia ‘Twas the Night Before Super Bowl”, narrada por Lynch “Beast Mode”. Lo que amarán los fans de la NFL es la presencia de jugadores como Peyton Manning, Joe Montana y Troy Aikman, entre otros.

El protagonista: 2020

A veces no es necesario contar con un famoso dentro de un comercial del Super Bowl. Algunas ocasiones sólo es necesario una buena idea, como este anunció de Bud Light y sus sodas de limón, que se burla del 2020 y aquel refrán que dice: ‘cuando del cielo te caen limones…”.

Sé un rockstar

El rapero Lil Baby anima a los televidentes y a sus fans a que sigan sus sueños, sin importar los obstáculos o la falta de coraje… Sobre todo si le das un trago a la bebida energética Rockstar.

Todos somos millonarios

Para Stella Artois, Lenny Kravitz bien podría estar hablando del fenómeno económico de GameStop en este comercial. “Todos nacemos con 2.5 mil millones de latidos de corazón. Eso te hace un billonario. Así que no desperdiciemos la fortuna que tenemos. Invirtamos“, señala el rockero en el clip.

Placer chocolatoso

Dan Levy, actor nominado al Globo de Oro de este año por su papel en la exitosa serie de comedia Schitt’s Creek, lidera este anuncio de M&M’s, donde todos usan estos dulces para disculparse cualquier situación.

¡A ganar dinero!

El ex luchador y ahora actor John Cena invita a la gente a que saque su lado matemático y estadístico para contar todas las botellas de Mountain Watermelon Dew que aparecerán en otros comerciales durante el Super Bowl. ¿El premio? Un millón de dólares.

Tecnología de punta

Gracias a que, por la pandemia, la empresa Logitech vendió muchísimos artículos electrónicos como webcams y teclados, la compañía pudo unir fuerzas con el rapero Lil Nas X, quien inspira a los televidentes a desafiar la lógica y luchar por cualquier meta futura.

Con la frente en alto

La leyenda del fútbol americano, Joe Montana, trae un mensaje para la cerveza Guinness en donde habla sobre las reglas y la mejor vía para perseverar ante el cambio y los retos que nos pone la vida.

Una de vaqueros…

El banco sueco Klarna lanzó uno de los comerciales más extraños del Super Bowl. Protagonizado por la actriz y comediante Maya Rudolph, el anuncio se desarrolla en el viejo o este e incluye cuatro ponys. Debes verlo, para creerlo.

…Y otra de mafiosos

Muy al estilo de una cinta de criminales de Martin Scorsese, el comediante Brad Garrett (Everybody Loves Raymond) interpreta a un mafioso de altura, dueño de un conglomerado de sándwiches, que ve cómo su competencia, el restaurante de comida rápida Jimmy John’s, le gana los clientes.

Un Jonas altruista

Nick Jonas nos presenta Dexcom, un sistema de monitoreo de glucosa para personas con diabetes que funciona sin tener que pincharse los dedos… Sin duda, uno de los tantos avances de la tecnología moderna.

La magia del delivery

La app de servicio a domicilio DoorDash realizó un sencillo pero simpático anuncio con el apoyo de Daveed Diggs, la estrella del musical Hamilton y la serie Snowpiercer. La cereza del pastel es la presencia del Monstruo Come Galletas como el “roomie” de Diggs.

The Weeknd al cuadrado

Quizás no le pagarán por el show de medio tiempo del Super Bowl, pero eso no quiere decir que The Weeknd no ganará dinero por dicho evento. Se sabe que Pepsi le pagó alrededor de 1 millón de dólares por estos comerciales. Y es que si actúas en el medio tiempo, ¡debes tener al menos dos anuncios! ¿No?