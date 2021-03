Comparten VIDEO de Cepillín en hospital antes de ser intubado

Compartir esta publicación













Ricardo González Gutiérrez, Cepillín, fue intubado tras entrar a terapia intensiva debido a la neumonía e insuficiencia cardíaca que presenta.

Cepillín tiene cáncer en el sistema linfático y su salud se deterioró en las últimas. En redes sociales comenzó a circular un video en donde el cantante desde la cama del hospital mandó una felicitación por cumpleaños a un amigo que dijo era como su nieto.

Aseguran que este corto fue tomado momentos antes de que fuera intubado. En él se ve al payasito de la tele mandando una felicitación con la clásica letra de sus mañanitas a quien dijo que es como su nieto.

“¿Cuántos cumples? Uno o dos, a lo mejor son tres o cuatro, a lo mejor son cinco, seis o siete, ocho pinocho, a lo mejor son nueve o diez, 20, 30, 40, no no creo que cumpla tantos. Así como me ven en el hospital, pero no podía dejar de felicitar a Mi amigo, casi mi hermano, casi mi nieto, Manuel Razo . Gracias por tu amistad. Te quiero mucho y gracias a Dios”, dice Cepillín en el video.

Desde la cama del hospital, Cepillín dijo que no podía dejar pasar la felicitación a Manuel Razo, quien es casi su hermano o nieto. Por lo que le agradeció por su amistad.

“¿Cuántos cumples? Uno o dos, a lo mejor son tres o cuatro, a lo mejor son cinco, seis o siete, ocho pinocho, a lo mejor son nueve o diez, 20, 30, 40, no no creo que cumpla tantos. Así como me ven en el hospital, pero no podía dejar de felicitar a Mi amigo, casi mi hermano, casi mi nieto, Manuel Razo . Gracias por tu amistad. Te quiero mucho y gracias a Dios”, dice Cepillín en el video.

Su hijo Ricardo González Guajardo dijo ayer que Cepillín de nueva cuenta se encontraba en terapia intensiva. Además de que pidió oraciones para que la salud de su padre se mejorara.

“La operación salió bien, pero surgió esta complicación. Él ya había tenido problemas del corazón”, comentó González Guajardo. Y añadió “pero ahora también se suma el problema de neumonía que está presentando”.

“Les pido a todos sus oraciones para mi papá”, escribió el hijo en la cuenta de Facebook Cepillín TV. Y solicito que todos los que apoyan a su papá usen el #FuerzaCepillín.

TE PUEDE INTERESAR: Cepillín se pone grave y lo mandan a terapia intensiva; piden rezar por su salud

Asimismo, Ricardo González informó que durante la cirugía realizada a su papá le fue detectado cáncer en el sistema linfático, lo cual debilitó y provocó que fuera ingresado a terapia intensiva, donde más tarde fue intubado.

“Cuando el hospital hace la operación ven un tejido con cáncer, o sea tiene linfoma, entonces eso le bajó el sistema inmunológico a mi papá y por esa razón lo tuvieron que tener a terapia intensiva porque se le bajó el sistema inmunológico”, informó a la prensa a las afueras del hospital.

El ‘payasito de la tele’ fue operado la semana pasada, tras ser ingresado de emergencia en el Corporativo Hospital Satélite debido a un dolor insoportable en la columna vertebral.

“Él estaba bajando las escaleras de su casa, estuvo a punto de caerse, pero como es muy ágil se agarró del barandal y ahí le vino un dolor, un piquete en su espalda. Bajó, pero le empezó a aumentar ese dolor hasta ya no soportarlo”, dijo el hijo del comediante.