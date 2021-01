VIDEO: Maestro estalla contra alumna en clase virtual

Compartir esta publicación













A través de redes sociales se viralizó un video en donde se escucha a José Augusto Durán Chávez, maestro de Farmacología en la Universidad Central del Ecuador (UCE), con sede en la capital Quito, estallar en contra de una alumna de la licenciatura en Medicina, a quien agredió verbal con gritos porque no se encontraba una compañera conectada en la clase.

El maestro, quien está especializado en ginecología y obstetricia, empezó a regañar a la alumna porque no le avisó su asistencia. El maestro exigió respeto, moderación y organización e incluso usó groserías en contra de la estudiante, a quien acusó de faltarle al respeto y alzarle la voz.

“Y ¿por qué diablos no me avisa? ¿Por qué no me dice si está presente en la exposición? ¡Bájeme la voz! ¡Cuidado con cómo hable conmigo! […] ¡No sea mentirosa! ¡Bájeme la voz, carajo! Malcriada. Aprenda a respetar. ¡Silencio! Escuincla majadera […] ¡Tiene cero! Y reclámele a quien quiera”.

Docente de la universidad @lacentralec en Quito, reclama y grita a estudiante porque su compañera de exposición no estaba presente. "Tienen cero y vayan a reclamar a quien les dé la gana y ojalá así me boten rápido de esa pendejada".

Por los hechos, la Universidad Central del Ecuador tomó medidas en contra del maestro. La casa de estudios emitió un comunicado en redes sociales y explicó que se activaron los protocolos de reglamentación por conducta en contra del maestro Durán Chávez, además de que se ofrecieron servicios psicológicos y legales para su defensa.

Por su mal comportamiento, el maestro extendió una carta al rector Fernando Sempertegui, y añadió que el regaño que él emitió se dio porque la alumna “del octavo semestre de la Facultad de Ciencias Médicas” dijo una mentira al inicio de su exposición: “Mañana mentirán y engañarán al paciente y a sus familiares”, y dijo que durante su formación él aprendió “que la mentira es repudiable”.

“Ratifico mis palabras y si por eso debo ir a la cárcel, pues me iré, soy un caballero que levanta la voz y la seguirá levantando cuando me traten de engañar y me falten al respeto. Dejo la facultad por querer que en mi país existan alumnos de excelencia, no oyentes de aula”.