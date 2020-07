VIDEO: Mujer no quiere usar cubrebocas porque le arruina el maquillaje

Compartir esta publicación













Es el caso de una mujer en Durango, quien ha sido bautizada como #LadyMaquillaje debido a que prefirió conservar la pintura en su rostro que cuidar de su salud, esto al negarse rotundamente a ponerse correctamente el cubrebocas.

Pese a que en reiteradas ocasiones autoridades de salud han recordado a la población en general las medidas sanitarias y de seguridad esenciales para prevenir posibles contagios de COVID-19, muchas personas siguen sin acatar tales recomendaciones.

A través de redes sociales una usuaria denunció a la fémina, quien con una actitud prepotente decidió no acatar las indicaciones del personal de salud, pese a que estas son por su propia seguridad y del resto de las personas.

TE PUEDE INTERESAR: 5 veces que Salma Hayek sorprendió en la alfombra roja con su pronunciado escote

Los hechos quedaron grabados en video donde se puede ver a la mujer a la entrada de un centro de salud discutiendo y argumentando que no se pondrá correctamente el cubrebocas ni accederá al uso de spray sanitizante pues se arruinará su maquillaje.

“No estoy haciendo nada malo. El spray no me lo vas a echar porque me vas a arruinar la pintura. ¿Cómo la hacen de emoción, no?”, mencionó la mujer al mismo tiempo que una trabajadora de salud le insistía que la mascarilla debía colocarla cubriendo su nariz.

El material fue difundido por una trabajadora de salud, el cual ha desatado todo tipo de comentarios en las redes sociales, principalmente los cibernautas recalcan la irresponsabilidad de algunas personas en plena pandemia.

“Así la gente de agresiva, prepotente e inculta uno hace su trabajo y así no se puede después no se quejen de que no se les atienda cuando todos se enfermen, si en un lugar se le pide que use su cubrebocas bien o pase solo después de haberse sanitizado hágalo es por su salud y por la de los trabajadores cuando importa más el maquillaje que la salud de los demás”, escribió la usuaria junto al video.