Pasajeras tosen en la cara de chofer de Uber por pedirles usar cubrebocas

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA.- Un video que fue compartido en redes sociales causa indignación entre los internautas, debido a que un chofer de Uber fue agredido por tres mujeres pasajeras, presuntamente por pedirles que utilicen el cubrebocas.

La agresión al conductor sucedió en California, Estados Unidos y quedó registrada en un video grabado por la misma víctima.

En el clip compartido, se ve cómo dos de las mujeres, quienes eran pasajeras de Subhakar Khadka, el conductor, le tosen muy cerca del rostro. Acto seguido utilizan la violencia y le propinan algunos golpes para quitarle su teléfono celular y su cubrebocas.

⚠️ 𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚: 𝗘𝗫𝗣𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧 𝗟𝗔𝗡𝗚𝗨𝗔𝗚𝗘 ⚠️ Uber driver Subhakar told me he picked up 3 women in the Bayview yesterday & after asking one to wear a mask was subject to slurs, taunting & one grabbing his phone.

El hombre de 32 años captó las imágenes y aseguró que la agresión se originó cuando pidió a las pasajeras utilizar mascarilla mientras se encontraran en la unidad.

“Nunca les dije nada malo, nunca maldije, no me criaron de esa manera. No golpeo a la gente”, aseguró Subhakar.

En el video se ve cómo el conductor espera a que las damas bajen de la unidad y una de ellas le arrebata el celular y lo golpea. Tras la agresión, el conductor asegura que las féminas bajaron del automóvil y le rociaron gas pimienta.

Más tarde, una de las agresoras se defendió y aseguró que el video está cortado y editado para hacerlas ver mal en la web.

The anti-maskers in San Francisco who coughed on an Uber driver thought sharing this would make them look better but they clearly refused to get out of Subhakar's car when they had the chance. pic.twitter.com/NK7WonIdh3

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) March 9, 2021