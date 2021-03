[VIDEO] Perrito Clover detiene el tráfico para salvar a su dueña

Un perrito llamado Clover de Ottawa, Canadá, está siendo considerado como héroe luego de detener el tránsito para alertar a las personas de que su dueña estaba sufriendo un ataque de convulsiones.

En un video, dado a conocer por el canal CTV News, se muestra el momento en que el perrito Clover paseaba con su dueña por el vecindario de Stittsville cuando ella se desplomó repentinamente en el pavimento.

El animal, de cruza pastor de Maremma, se percató de la emergencia y no se despegó de su dueña, y esperó hasta que un carro se acercara para entrar en acción pues con fuertes ladridos se cruzó en medio de la calle para detener a una camioneta que transitaba por el lugar.

“Fue realmente impresionante, el perro realmente me bloqueó el camino. Se colocó en la carretera para bloquear mi camión”, contó Dryden Oatway, el conductor que detuvo su marcha tras la acción de Clover, de un año y medio de vida.

La dueña del animal dijo al medio canadiense que: “todo lo que recuerdo es despertarme en la ambulancia y estar realmente confundida, como, ¿qué está pasando?”.

La mujer todavía desconoce los motivos de su desmayo y contó que ella y su familia están completamente agradecidos con Clover.

